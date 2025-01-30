Ege Denizi’nde 4.3 Büyüklüğünde Deprem

İZMİR’DE DEPREM MÜJDESİ

İzmir’in Çeşme ilçesi açıklarında meydana gelen deprem, Riçhter ölçeğine göre 4.3 büyüklüğünde kaydedildi. Deprem sonrası herhangi bir olumsuz durumun olmadığı bildirildi.

AFAD’DAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi’ne göre, deprem saat 18.55’te Ege Denizindeki Eğriboz Adası yakınlarında gerçekleşti. Depremin en yakın kara parçası olan Çeşme’ye 203.99 kilometre mesafede olduğu ve derinliğinin 5.4 kilometre olduğu açıklandı. İlk veriler, deprem sebebiyle olumsuz bir durum yaşanmadığını gösteriyor.