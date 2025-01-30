More
Gündem

Ege Denizi’nde 4.3 Büyüklüğünde Deprem

ege-denizi-nde-4-3-buyuklugunde-deprem

İZMİR’DE DEPREM MÜJDESİ

İzmir’in Çeşme ilçesi açıklarında meydana gelen deprem, Riçhter ölçeğine göre 4.3 büyüklüğünde kaydedildi. Deprem sonrası herhangi bir olumsuz durumun olmadığı bildirildi.

AFAD’DAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi’ne göre, deprem saat 18.55’te Ege Denizindeki Eğriboz Adası yakınlarında gerçekleşti. Depremin en yakın kara parçası olan Çeşme’ye 203.99 kilometre mesafede olduğu ve derinliğinin 5.4 kilometre olduğu açıklandı. İlk veriler, deprem sebebiyle olumsuz bir durum yaşanmadığını gösteriyor.

ÖNEMLİ

Gündem

Bakan Fidan, Hollanda ile Telefonda Görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hollanda'nın Dışişleri Bakanı Caspar Veldkamp ile bir telefon görüşmesi yaptı.
Gündem

Thodex Davasında Özer Kararının Detayları Açıklandı

Kripto borsa Thodex'in sahibi Faruk Fatih Özer, bir suçlamadan serbest bırakılma kararı aldı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.