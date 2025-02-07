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Ege Denizi’nde 4,8 Büyüklüğünde Deprem

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EGE DENİZİ’NDEKİ SİSMİK HAREKETLİLİK

Ege Denizi’nde meydana gelen artan sismik hareketlilik, Yunanistan’ın Santorini adasında korku dolu günler yaşanmasına sebep oluyor. Adada son 10 gün içinde 7 bin 700’ün üzerinde küçük deprem kaydedildiği ifade ediliyor. Atina Jeodinamik Enstitüsü, dün Richter ölçeğine göre 4 veya daha büyük büyüklükte 30’dan fazla sismik sarsıntı tespit etti.

EGE DENİZİ’NDEKİ SON DEPREM

Ege Denizi’nde bugün saat 10.16’da meydana gelen deprem, 4,8 büyüklüğünde oldu. Bu durum, bölgedeki sismik aktivitenin devam ettiğini gösteriyor.

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