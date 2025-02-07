Ege Denizi’nde 4,8 Büyüklüğünde Deprem

SANTORİNİ ADASI’NDAKİ DEPREM KAYGISI
Ege Denizi’ndeki artan sismik hareketlilik, Yunanistan’ın Santorini adasında endişeli günlerin yaşanmasına yol açıyor. Adanın son 10 günde 7 bin 700’den fazla küçük depremle sarsıldığı ifade ediliyor. Atina Jeodinamik Enstitüsü, dün Richter ölçeğine göre 4 veya daha büyük büyüklükte 30’un üzerinde sismik olay kaydedildiğini aktarıyor.
EGE DENİZİ’NDE BİR DEPREM DAHA OLDU
Ege Denizi’nde meydana gelen sarsıntılar devam ediyor. Bugün saat 10.16’da 4,8 büyüklüğünde yeni bir deprem meydana geldiği duyuruldu.