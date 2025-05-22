Ege Denizi’nde 6 büyüklüğünde Deprem

DEPREMİN MEYDANA GELİŞİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ege Denizi’nde saat 06.19’da Yunanistan’ın Girit Adası açıklarında 6 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini açıkladı. Depremin derinliği 17.7 kilometre olarak belirtildi. Türkiye’nin İzmir, Muğla, Aydın, Denizli ve Antalya gibi birçok ilinde bu sarsıntı hissedildi.

ARTÇI SARSINTILAR BEKLENİYOR MU?

NTV yayınına katılan Prof. Dr. Okan Tüysüz, meydana gelen 6 büyüklüğündeki depremin ardından 5 şiddetine kadar artçı sarsıntıların yaşanabileceğini dile getirdi.

TSUNAMİ RİSKİ VAR MI?

Tüysüz, tsunami olaylarının genellikle yüzeye yakın gerçekleşen depremlerle oluştuğunu ifade ederek, bu depremin tsunami oluşturma ihtimalinin düşük olabileceğini söyledi.