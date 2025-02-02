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Ege Denizi’nde Art Arda Depremler Oldu

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DEPREM BİLGİLERİ

AFAD, Ege Denizi’nde 4.7 büyüklüğünde bir deprem gerçekleştiğini duyurdu. Bu sarsıntı, Muğla’nın Bodrum ilçesinin 171 kilometre açıklarında oluştu. Bununla birlikte, Ege Denizi’nde saat 11:37’de 3.6, saat 12:14’te 3.6, saat 12:26’da 3.5, saat 14:03’te ise 4.4 büyüklüğünde depremler meydana geldi.

MÜKERRER DEPREMLER

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından sağlanan bilgilere göre, saat 10:22’de merkez üssü Ege Denizi olan 4.7 büyüklüğündeki sarsıntının, Muğla’nın Bodrum ilçesine 171,26 kilometre mesafede ve 6,64 kilometre derinlikte olduğu belirlendi. Ayrıca, Ege Denizi’nde meydana gelen diğer sarsıntılar 3.6, 3.6 ve 3.5 büyüklüklerinde algılandı. Son olarak, saat 14:03’te meydana gelen 4.4 büyüklüğündeki sarsıntının derinliği ise 7.2 kilometre olarak ölçüldü.

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