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Ege Denizi’nde Art Arda Depremler Yaşandı

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SON DURUMUN DEĞERLENDİRİLMESİ

Yunanistan’ın kamu yayıncısı ERT kanalına konuşan Selanik’teki Aristoteles Üniversitesi’nden sismolog profesör Kostas Papazachos, Şubat ayı boyunca mevcut durumun devam etmesini bekleyerek hareket edilmesi gerektiğini ifade ediyor. Papazachos, “Biraz sabırlı olup beklememiz gerek. Umarım birkaç hafta sonra bu fenomen durulmaya başlar” açıklamasında bulunurken, büyük bir deprem olasılığının da tamamen göz ardı edilemeyeceğini belirtiyor.

DEPREM FAYINDAKİ DEĞİŞİMLER

Kostas Papazachos, fayın kırılma şeklinin ilk kez değiştiğine dikkat çekti. Bu durum, sismolojik gözlemler açısından önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor ve uzmanların dikkatini çekiyor. Şu anki durum, bölgedeki deprem riski ve fay dinamikleri üzerine yapılacak araştırmalar için önemli veriler sunuyor.

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