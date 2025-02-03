Ege Denizi’nde Deprem Fırtınası Tehlikesi

EGEO’DA DEPREM FIRTINASI YAŞANIYOR

Ege Denizi’nde son günlerde 4.7 ve 4.8 büyüklüğünde çok sayıda deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), bölgede bir “deprem fırtınası” yaşandığını ve sarsıntıların 400’ü geçtiğini duyurdu. Depremlerin Türkiye kıyılarına yakın bir bölgede gerçekleşmesi, olası büyük bir depremin etkileri hakkında endişeleri artırıyor.

BÖLGESEL TEKTONİK HAREKETLİLİK UYARISI

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, yaşanan sarsıntılarla ilgili olarak bölgedeki tektonik hareketliliğe dikkat çekiyor. Afrika Levhası’nın, Anadolu Levhası’nın altına daldığını ve bunun Kıbrıs Yayı’ndaki hareketliliğe bağlı olarak geliştiğini belirten Görür, bölgenin çok faylı bir alan olduğunu ifade ediyor. Görür, “Şimdilik küçük depremler yaşanıyor ancak süreç devam ediyor” diyerek Muğla, Bodrum ve Aydın kıyılarında dikkatli olunması gerektiğini vurguluyor.

TSUNAMİ RİSKİNE DİKKAT

Deprem Uzmanı Doç. Dr. Bülent Özmen, özellikle kıyı kesimlerinde tsunami tehlikesine karşı uyarılarda bulunuyor. Dalgaların, kıyılardaki yerleşim yerleri için bir tehdit oluşturabileceğini belirten Özmen, “Bu bölgede 6.5’i aşan depremler tsunami dalgalarını tetikleyebilir” diyor. 1956 yılında Santorini Adası yakınlarında meydana gelen büyük depremlerin ardından Türkiye kıyılarına tsunami dalgalarının ulaştığına dikkat çekiyor ve muhtemel bir büyük depremin bu riski artırabileceğini belirtiyor.

DEPRESYON FIRTINASI HAFTALARCA SÜREBİLİR

Jeolog Prof. Dr. Okan Tüysüz, bölgede son iki günde 250’den fazla deprem yaşandığını ve bunlardan 26 tanesinin 3.5 ve üzeri büyüklüğünde olduğunu aktarıyor. Tüysüz, bu durumun “deprem fırtınası” olarak adlandırıldığını, benzer süreçlerin geçmişte de yaşandığını belirtiyor. “Haftalarca, hatta bazen aylarca sürebilirler. 6’ya kadar büyüklükte depremler üretebilirler, ancak 7 ve üzeri gibi yıkıcı depremler oluşturmazlar” diye ekliyor.

TÜRKİYE KIYILARI TEHLİKE ALTINDA MI?

Uzmanlar, Ege Denizi’ndeki tektonik hareketliliğin devam ettiğine ve depremlerin sürebileceğine dikkat çekiyor. Özellikle Muğla, Aydın ve Bodrum kıyılarında yaşayan vatandaşların dikkatli olması gerektiği belirtiliyor.