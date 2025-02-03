Ege Denizi’nde Deprem Fırtınası ve Tsunami Uyarısı

DEPREM FIRTINASI YAŞANIYOR

Ege Denizi’nde 4.7 ve 4.8 büyüklüğünde birçok deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), bölgede “deprem fırtınası” yaşandığını ve sarsıntıların sayısının 400’ü geçtiğini bildirdi. Türkiye kıyılarına yakın bir bölgede gerçekleşen bu depremler, büyük bir depremin olası etkileri konusunda endişeleri artırdı.

BÖLGEDEKİ TEKTONİK HAREKETLİLİK

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, meydana gelen sarsıntılarla ilgili olarak bölgedeki tektonik hareketliliğin önemine dikkat çekti. Afrika Levhası’nın, Anadolu Levhası’nın altına daldığını ve bu durumun Kıbrıs Yayı’ndaki hareketliliğe bağlı olarak geliştiğini belirten Görür, “Orası çok faylı bir bölge ve bu faylar, tektonik hareketliliğe bağlı olarak etkinleşiyor. Şimdilik küçük depremler yaşanıyor ancak süreç devam ediyor” uyarısında bulundu. Ayrıca, Muğla, Bodrum ve Aydın kıyılarında dikkatli olunması gerektiğini vurguladı ve sarsıntıların devam edeceğini, bu süreçte tetikte olunması gerektiğini ifade etti.

TSUNAMİ RİSKİ UYARISI

Deprem Uzmanı Doç. Dr. Bülent Özmen, özellikle kıyı bölgelerinde tsunami tehlikesine karşı halkı uyardı. Özmen, depremler sonrasında denizde oluşabilecek dev dalgaların kıyılardaki yerleşim alanları için tehdit oluşturabileceğini belirtti: “Bu bölgede 6.5’i aşan depremler tsunami dalgalarını tetikleyebilir. 1956 yılında Santorini Adası yakınlarında meydana gelen depremler sonrası Türkiye kıyılarına tsunami dalgaları ulaştığını biliyoruz. Eğer yarın daha büyük bir deprem olursa, tsunami dalgalarının ülkemizi de etkileyebileceğini göz ardı edemeyiz.” Ayrıca, Muğla ve Bodrum kıyılarının Santorini Adası’na yakınlığı nedeniyle risk altında olduğunu sözlerine ekledi.

DEPREM FIRTINASI HAFTALARCA DEVAM EDEBİLİR

Jeolog Prof. Dr. Okan Tüysüz, son iki gün içinde bölgedeki depremlerin sayısının 250’yi geçtiğini ve bunlardan 26 tanesinin 3.5 ve üzeri büyüklüğe sahip olduğunu aktardı. Bu tür hareketliliklerin “deprem fırtınası” olarak adlandırıldığını belirten Tüysüz, “2011-2012 yılları arasında 14 ay süren deprem fırtınaları yaşanmıştı. Bu tür fırtınalar, fayların kesişmesi ve volkanik hareketliliğin etkisiyle meydana gelir. Haftalarca, bazen aylarca sürebilirler. 6’ya kadar büyüklükte depremler üretebilirler, ancak 7 ve üzeri gibi yıkıcı depremler oluşturmazlar” dedi.

TÜRKİYE KIYILARI TEHLİKE ALTINDA MI?

Uzmanlar, Ege Denizi’ndeki tektonik hareketliliğin devam ettiğine ve depremlerin sürebileceğine dikkat çekiyor. Özellikle Muğla, Aydın ve Bodrum kıyılarında yaşayan vatandaşların dikkatli olması gerektiği belirtiliyor.