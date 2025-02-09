ege-denizi-nde-deprem-turistleri-tedirgin-etti

EGE DENİZİ’NDEKİ DEPREMLER SANTORİNİ’Yİ SALLAMAYA DEVAM EDİYOR

Ege Denizi’nde yaşanan depremler, Yunanistan’ın Santorini Adası’nda devam ediyor. Son kayıtlara göre, en son 4.1 büyüklüğünde bir sarsıntının meydana geldiği bildirildi. Bölgedeki depremler, gece saat 04:30 ile 5:00 arasında büyüklükleri 3 ila 3.8 arasında değişen toplam 8 depremle devam etti.

Yunan deprem uzmanı Athanasios Ganas, Santorini’deki depremlerin büyüklüğünde bir artış yaşanmadığını ve bu depremlerin dengeli bir şekilde gerçekleştiğini ifade ediyor. Ganas, Yunan kamu yayıncısı ERT’ye yaptığı açıklamada, “Kesinlikle volkanik faaliyet olduğunu ve Ağustos başından bugüne kadar 5 milyon metreküp yeni magma eklendiğini gözlemledik” sözleriyle durumu değerlendirdi.