More
Gündem

Ege Denizi’nde Deprem Turistleri Tedirgin Etti

ege-denizi-nde-deprem-turistleri-tedirgin-etti

EGE DENİZİ’NDEKİ DEPREMLER SANTORİNİ’Yİ SALLAMAYA DEVAM EDİYOR

Ege Denizi’nde yaşanan depremler, Yunanistan’ın Santorini Adası’nda devam ediyor. Son kayıtlara göre, en son 4.1 büyüklüğünde bir sarsıntının meydana geldiği bildirildi. Bölgedeki depremler, gece saat 04:30 ile 5:00 arasında büyüklükleri 3 ila 3.8 arasında değişen toplam 8 depremle devam etti.

Yunan deprem uzmanı Athanasios Ganas, Santorini’deki depremlerin büyüklüğünde bir artış yaşanmadığını ve bu depremlerin dengeli bir şekilde gerçekleştiğini ifade ediyor. Ganas, Yunan kamu yayıncısı ERT’ye yaptığı açıklamada, “Kesinlikle volkanik faaliyet olduğunu ve Ağustos başından bugüne kadar 5 milyon metreküp yeni magma eklendiğini gözlemledik” sözleriyle durumu değerlendirdi.

ÖNEMLİ

Flaş

Emre Belözoğlu: Eşim Rüyamda Göründü

Emre Belözoğlu, nişanlıyken eşi Tuğba Belözoğlu'nu rüyasında gördüğünü dile getirdi. Bu ilginç açıklama, çiftin aşk hikayesini bir kez daha gündeme getirdi.
Gündem

Kacır’dan Katar’da Bölgesel İş Birliği Vurgusu

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, bölgesel iş birliğinin önemine vurgu yaparak, Türkiye'nin sürdürülebilir kalkınma ve teknoloji odaklı projeleri destekleme kararlılığını ifade etti.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.