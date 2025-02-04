Ege Denizi’nde Deprem ve Tsunami Uyarısı

EGE DENİZİ’NDEKİ DEPREMLER DEVAM EDİYOR

Ege Denizi’nde son bir haftadır 1,3 ile 5 büyüklüğü arasında 400’den fazla deprem gerçekleşiyor. Bölgedeki sismik hareketliliğin sürdüğünü belirten Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Muğla ve Aydın çevresinde dikkat çeken uyarılarda bulundu. Hürriyet gazetesine verdiği demeçte, “Buraya yakın bir kırılma olursa depremden etkileniriz. Tsunami olabilir. Çünkü tsunami yaratabilecek bir fay var. Dikkatli olalım!” ifadelerini kullandı.

BÜYÜK KIRILMALAR YIKIM DOĞURABİLİR

Görür, Santorini Adası’nın kuzeydoğusundaki hareketliliğin İstanbul’a uzak ama Aydın ve Muğla’ya yakın olduğunu vurguladı. “Eğer Türkiye’ye yakın ve büyük bir kırılma olursa, olabilecek depremden biz de etkilenebilir, yıkım yaşayabiliriz. Tsunami oluşması da muhtemeldir. Çünkü tsunami yaratabilecek bir fay sistemi var burada.” şeklinde konuştu.

Prof. Dr. Naci Görür, deprem bilinci oluşturmanın gerekli olduğuna dikkat çekti. Ayrıca Aydın, Muğla ve çevre illerin yetkililerinin kendisiyle önlemlere ilişkin iletişime geçmediğini ifade etti. “Türkiye’de ‘önlem alıyoruz’ lafının altı boş. Eğer alıyorsalar da demek benden ve halktan gizli yapıyorlar. Yoksa çıkıp, can güvenliğinden endişe eden halka ne önlemler aldıklarını anlatırlardı, değil mi?” dedi.

SANTORİNİ ADASI’NDA GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE

Santorini Adası’nda 2012 yılında artan sismik hareketliliğinden sonra 14 ay boyunca sarsıntılar yaşandı ancak her hangi bir volkanik patlama yaşanmadı. Volkanik olan bu adada son patlama MÖ 1600 yıllarında gerçekleşti ve 73 kilometrekarelik bölümü deniz altında kaldı.

ALINAN ÖNLEMLER VE TAVSİYELER

Adada özel afet müdahale ekipleri ve arama köpekleri sürekli hazır bekletiliyor. Ada sakinlerine büyük açık hava etkinliklerinden kaçınmaları ve Fira Limanı dahil olmak üzere dört küçük limandan uzak durmaları öneriliyor. Ev ve otel sahiplerine de yüzme havuzlarını boşaltmalarına yönelik talimat verildi.