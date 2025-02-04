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Ege Deprem Fırtınasının Nedenleri Nelerdir?

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EGE BÖLGESİ’NDE YOĞUN SİSMİK AKTİVİTE

Bilim Akademisi Üyesi ve Jeoloji Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Okan Tüysüz, Ege Denizi’nde meydana gelen depremlerle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Ocak ayının son günlerinden itibaren Ege Bölgesi özellikle yoğun bir sismik faaliyet gösteriyor. 4 Şubat sabahı itibarıyla Santorini Adası’nın kuzeydoğusundaki sınırlı bir bölgede en büyüğü 5,1 olan 700’den fazla deprem kaydedildi ve bu artçı sarsıntılar devam ediyor.

Santorini, Anafi ve Amorgos gibi adalarda yaşayanlar, günlerce süren depremlerin getirdiği tedirginlikle adalarını terk etme kararı aldı. Öte yandan bilim camiası bu depremlerin volkanik etkinlikten mi yoksa fay hatlarından mı kaynaklandığı konusunda tartışmalara devam ediyor.

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