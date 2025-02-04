Ege İçin Volkanik Tsunami Uyarısı

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ’NDEN ÖNEMLİ UYARILAR

Son günlerde Ege Denizi’ndeki depremler hakkında Kocaeli Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Serkan Irmak önemli açıklamalarda bulundu. Prof. Dr. Irmak, Ege’de meydana gelen olayın ‘deprem fırtınası’ olarak tanımlanabileceğini ve bu durumun bölgedeki volkanik aktivitelerle ilgili olabileceğini söyledi. Özellikle Santorini Adası çevresindeki sismik hareketlerin, aktif volkanik hareketlere bağlı olabileceğini ifade etti.

TSUNAMİ RİSKİ VE VOLKANİK PATLAMALAR

Prof. Dr. Irmak, Santorini Adası’nın volkanik geçmişine dikkat çekerek, “Eğer büyük patlamalı bir püskürme olursa, bu tsunamiye yol açabilir. Kolumbo volkanının suyun altında kalması nedeniyle Ege sahillerine tsunami tehlikesi oluşturabilir. 12 adalar bu tehlikeyi biraz bariyer gibi engellese de volkanik bir püskürme durumu, Ege sahillerinde ciddi bir tehdit oluşturabilir” şeklinde konuştu. Bu durum, bölgedeki volkanik aktivitenin önemini bir kez daha gözler önüne serdi.

BÜYÜK FAY HATLARI ÜZERİNDEKİ ETKİLER

Devamında, Ege’deki büyük fay hatlarının bu depremlerden pek etkilenmeyeceğini vurgulayan Prof. Dr. Irmak, “Bu depremler gerilim aktarımı ve stres transferi yoluyla büyük fay hatlarını fazla etkilemeyecek” dedi. Bununla birlikte, bölgedeki potansiyel riskler hakkında önemli bilgiler sundu.

YUNANİSTAN VE TÜRKİYE’DEKİ RİSKLER

Volkanik hareketlerin hem Yunanistan hem de Türkiye üzerinde eşit etkiler yaratabileceğini belirten Prof. Dr. Irmak, çevredeki adaların nüfus yoğunluğunun riskleri artırabileceğini söyledi. “Bizim şansımız, volkanın püskürmeden önceki mikro depremlerinin bize aktivite olacağını göstermesi ve tahliye öncesi hazırlıklı olmamız” ifadelerini kullandı.

TSUNAMİ ÖNCESİ BELİRTİLER

Son olarak, tsunami öncesi denizin geri çekilmesinin önemli bir gösterge olduğunu belirten Prof. Dr. Irmak, kıyılarda yaşayanların bu durumu gözlemlemeleri halinde yüksek yerlere kaçmaları gerektiği konusunda uyardı. Bu tür önlemlerin, olası bir tehlikenin önlenmesi açısından oldukça önemli olduğunu ifade etti.