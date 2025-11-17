Ege Üniversitesi Öğrenci Köyü Özelleşmesi Öğrencileri Zor Durumda Bıraktı

Ege Üniversitesi Öğrenci Köyü, Ekim ayında Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı’ndan özelleştirildi. Özelleştirmenin hemen ardından depremzede öğrencilerden geriye yönelik kira talep edilmeye başlandı.

ÖĞRENCİLERDEN 19 BİN TL KİRA BEDELİ TALEP EDİLDİ

Daha önce ücretsiz konaklama imkanı sunulan depremzede öğrenciler, Ekim-Kasım-Aralık aylarına ait 9 bin 500 TL’lik ücretin bir an önce ödenmesinin istendiğini, buna itirazlarının ardından bu tutarın 19 bin TL’ye yükseltildiğini ifade etti. Öğrenciler, yapılan değişikliğin kendilerine bildirilmediğini, başvuru dönemlerinin kapandığını ve KYK yurtlarına geçiş yapamadıklarını dile getirdi.

BİLGİ VERİLMEDİĞİ İÇİN ŞAŞKINLIK YAŞIYORUZ

Gaziantep’te deprem sonrası Ege Üniversitesi’nde öğrenim gören Deniz Sinem Özpolat, ücretsiz konaklama uygulamasının özelleştirmenin ardından aniden sona erdiğini belirterek, “Normalde depremzede öğrencilerden herhangi bir ücret talep edilmiyordu. Ama yönetim değişince bir anda bizden ücret istemeye başladılar. Duyuruları dönem içerisinde yapıldı” dedi.

ÖDEMELERİN İSTENİLMESİ ŞAŞIRTICI OLDU

Özpolat, geçen sene sürekli sorduklarında “Hayır, ödemeyeceksin, seneye böyle bir şey olmayacak” yanıtını aldıklarını aktararak, “Bizi 30 Ekim’de aradılar ve ‘7 Kasım’a kadar aidatı ödeyin’ dediler. 9 bin 500 TL aidat talep ediliyor, bu miktar bir öğrenci için ciddi bir yük. KYK bursu bile 3 bin TL. Bu tutarı vize haftasında istediler; ne yapacağımızı şaşırdık” şeklinde konuştu.

KAFALARDAKİ KARAKLIŞI ARTIRDI

Özpolat, “WhatsApp gruplarımızdan bazı mesajlar aldık. ‘Bazı depremzedeler ödemeyecek’ denirken, diğer gruplarda ‘Depremzedeler ödemeyecek’ ifadesi yer aldı. Bu durum kafalarda karışıklık yarattı. Tekrar başvuruda bulunduk ama hendek bilgi verilmedi” dedi. Telefonla yeniden aranmaya başlandıklarını belirten Özpolat, 5 Kasım’da kendilerine “20 Kasım’a kadar 19 bin TL’yi ödeyin” dendiğini ifade etti.

KYK BAŞVURU ŞANSI KAÇTI

Asgari ücretin 22 bin TL olduğu bir dönemde, “Bir öğrenci olarak derslerimi bırakıp çalışsam ancak o parayı kazanabilirim ama süre sadece iki hafta” diyen Özpolat, KYK başvuru tarihinin kapandığını vurguladı. Eğer bu bilgilendirme önceden yapılsaydı KYK başvurusu yapabileceklerini belirten Özpolat, “Yurt ücretleri ödenmeyeceği için birçok öğrenci burada kalıyor, ancak yurt içinde çeşitli sorunlar mevcut” dedi.

DEPREMDEN MAĞDURKEN YURT TARAFINDAN DA ZORLUK YAŞIYORUZ

Yurt canındaki sorunların devam ettiğine dikkat çeken Özpolat, “Deprem nedeniyle zaten mağduruz. İnsanlar hala konteyner evlerde yaşıyor. Ekonomik olarak eski düzeyimize ulaşamadık. İstenen ücreti ödeyemiyoruz. Bizler hem depremden ötürü mağduruz, hem de yurt tarafından mağduriyet yaşıyoruz” diyerek durumlarını özetledi.