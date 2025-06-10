Ege Ve Akdeniz Plajları Çok Pahalı

PLAJ SEZONU RESMEN AÇILDI

Türkiye’de plaj sezonu, Kurban Bayramı tatiliyle birlikte resmi olarak başlıyor. Ancak Ege ve Akdeniz kıyalarındaki beach kulüplerin yüksek fiyatları, tatilcilerde tedirginlik yaratıyor. Bodrum ve Çeşme gibi popüler tatil noktalarında kişi başı harcama limitleri 9 bin TL’ye, giriş ücretleri ise 10 bin TL’ye kadar yükselebiliyor. Bu durum, denize girmenin artık lüks bir aktivite haline gelip gelmediği sorularını gündeme getiriyor.

FİYATLARDA DİKKAT ÇEKİCİ ARTIŞLAR

Geçen yıl ile karşılaştırıldığında, beach kulüp fiyatlarında yüzde 300’e varan artışlar dikkat çekiyor. Bodrum’daki Buddha Bar ve Beach, kişi başı 225 euro (yaklaşık 10 bin TL) ile en pahalı mekanlardan biri. Bu ücretin 75 euro’su giriş fiyatı, 150 euro’su ise minimum harcama olarak belirleniyor. MaçaKızı Hotel ise kişi başı 9 bin TL’lik bir minimum harcama limitiyle öne çıkıyor. Çeşme’de ise fiyatlar 2 bin TL’den başlayıp 7 bin TL’ye kadar çıkabiliyor. Marmaris, Fethiye, Kuşadası, Alanya, Belek ve Dalyan bölgelerinde ise giriş ücretleri ve harcama limitleri genellikle 1.000-2.000 TL aralığında değişim gösteriyor.

HALK PLAJLARI DA ÜCRETLİ HİZMETLER SUNUYOR

Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı Bodrum’daki halk plajları, ücretsiz giriş imkanı tanısa da, şezlong kiralama ücreti 280 TL, localar ise 1.500 TL olarak belirlenmiş durumda. Otopark ücretleri ise otomobiller için 85 TL, motosikletler için 50 TL olarak uygulanıyor. Ücretsiz plajların varlığına rağmen, konforlu bir tatil deneyimi için tatilcilerin ek ücret ödemesi gerekliliği bulunuyor.

EURO İLE FİYATLANDIRMA YAPAN MEKANLAR

Bodrum’daki bazı lüks beach kulüpleri, fiyatlarını euro cinsinden belirliyor. Örneğin, Lucca Beach’te kişi başı 6 bin TL (2 bin TL şezlong, 4 bin TL harcama) isteniyor. Mandarin Oriental Bodrum ise otel dışı ziyaretçiler için 7 bin TL minimum harcama ve giriş ücreti talep ediyor. Yula Beach’te kişi başı 2 bin TL harcama limiti var, fakat şezlong ve diğer hizmetler ekstra ücretlendiriliyor. Çeşme’deki Monarch Beach, bayram döneminde 1.000 TL giriş ücreti ve 1.000 TL harcama limiti uygularken, normale dönüldüğünde bu ücret 750 TL’ye düşüyor.

YURTDIŞI ALTERNATİFLER DAHA ÇEKİCİ

Türkiye’deki yüksek fiyatlar, tatilcileri yurtdışında daha uygun alternatiflerle buluşmaya yönlendiriyor. Hırvatistan’daki Zlatni Rat plajının giriş ücreti 30 dolar (yaklaşık 1.175 TL), İtalya’daki Fornillo Beach’in ücreti 30 euro, Dubai’deki Nikki Beach 27 dolar, Yunanistan Mikonos’taki Scorpios ise 200 euro olarak belirlenmiş. Arnavutluk kıyılarında pansiyonlar 10 dolar, oteller ise 25 dolar civarında. Bulgaristan’ın Sozopol bölgesinde gecelik konaklama fiyatı 49 dolar, yemekler ise 10 doların altında. Bu fiyatlar, Türkiye’deki beach kulüplerle karşılaştırıldığında tatilciler için daha cazip seçenekler sunuyor.