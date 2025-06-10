Ege Ve Akdeniz Plajları Zorlayıcı Fiyatlar

PLAJA GİRİŞ ÜCRETLERİ YÜKSELİYOR

Türkiye’de, Kurban Bayramı tatiliyle beraber plaj sezonu resmen başlamış durumda. Ancak Ege ve Akdeniz kıyılarındaki beach kulüplerin yüksek fiyatları tatilcileri düşündürüyor. Bodrum ve Çeşme gibi popüler yerlerde, kişi başı harcama limitleri 9 bin TL’ye ulaşırken, giriş ücretleri 10 bin TL’ye kadar çıkabiliyor. Durum böyle olunca, “Denize girmek artık lüks bir aktivite mi oldu?” sorusu akıllarda.

FİYATLARDA DÜŞÜK ARTIŞ DEĞİL, YÜZDE 300’Ü BULUYOR

Geçtiğimiz yıla göre beach kulüp fiyatlarında gözle görülür bir artış yaşanıyor ve bu artış oranı yüzde 300’e kadar çıkıyor. Bodrum’daki Buddha Bar ve Beach, kişi başı 225 euro (yaklaşık 10 bin TL) ile en yüksek fiyatlı mekanlardan biri olarak öne çıkıyor. Bu ücretin 75 euro’su giriş, 150 euro’su ise minimum harcama şartı olarak talep ediliyor. MaçaKızı Hotel de 9 bin TL’lik kişi başı harcama limitiyle dikkat çekiyor. Çeşme’deki fiyatlar ise 2 bin TL’den başlayıp 7 bin TL’ye kadar uzanıyor. Marmaris, Fethiye, Kuşadası, Alanya, Belek ve Dalyan gibi yerlerde giriş ücretleri ve harcama limitleri genellikle 1.000-2.000 TL arasında değişiyor.

HALK PLAJLARINDA ÜCRETLİ HİZMETLER MEVCUT

Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı Bodrum’daki halk plajları ücretsiz giriş sunmasına rağmen, şezlong kiralama bedeli 280 TL, localar ise 1.500 TL. Otopark ücretleri de otomobiller için 85 TL, motosikletler için 50 TL olarak belirlenmiş. Ücretsiz plaj seçenekleri olsa da, konforlu bir deneyim için tatilcilerin ek ücret ödemeleri gerektiği görülüyor.

EURO İLE FİYATLANDIRILAN MEKANLAR VAR

Bodrum’daki bazı şık beach kulüpler, fiyatlarını euro cinsinden belirliyor. Örneğin, Lucca Beach’te kişi başı 6 bin TL talep ediliyor (2 bin TL şezlong, 4 bin TL harcama). Mandarin Oriental Bodrum, otel dışından gelenlerden 7 bin TL minimum harcama ve giriş ücreti talep ediyor. Yula Beach’te ise kişi başı 2 bin TL harcama limiti bulunuyor ama şezlong ve diğer hizmetler ekstra ücretlendiriliyor. Çeşme’deki Monarch Beach, bayram döneminde giriş ücreti olarak 1.000 TL ile 1.000 TL’lik harcama limiti isterken, normal günlerde bu rakam 750 TL’ye iniyor.

YURTDIŞINDA DAHA UYGUN SEÇENEKLER BULUNUYOR

Türkiye’deki yüksek fiyatlar, tatilcilerin yurtdışındaki alternatiflere yönelmelerine sebep oluyor. Örneğin, Hırvatistan’daki Zlatni Rat plajında giriş ücreti 30 dolar (yaklaşık 1.175 TL), İtalya’daki Fornillo Beach 30 euro, Dubai’deki Nikki Beach 27 dolar, Yunanistan’ın Mikonos adasındaki Scorpios ise 200 euro. Arnavutluk’taki plajlarda pansiyon fiyatları 10 dolar, otel fiyatları ise 25 dolar civarında. Bulgaristan’ın Sozopol bölgesinde gecelik konaklama ücretleri 49 dolar, yemekler ise genellikle 10 doların altında. Bu fiyatlar, Türkiye’deki beach kulüplerle kıyaslandığında tatilciler için daha cazip bir seçenek sunuyor.