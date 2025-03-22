Eğer Hukuk Kaybedilirse Türkiye Zarar Görür

ABULLAH GÜL’DEN İMAMOĞLU AÇIKLAMASI

11’inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasıyla ilgili bir değerlendirme yaptı. Karar yazarı Mehmet Ocaktan’ın aktardığına göre Gül, “Vaktiyle Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve şahsıma yapılan haksızlıkları kamu vicdanının nasıl kabul etmediğini hatırlayalım. Benzer yanlışlıklar halkın iradesiyle belediye başkanı seçilmiş olan Ekrem İmamoğlu’na da yapılmamalı” dedi.

HUKUKUN VE HAKKANİYETİN TEMELLERİ

Hukuk ve hakkaniyetin kaybedilmemesi gerektiğini belirten Gül, “Yoksa Türkiye kaybeder” ifadelerini kullandı. Açıklamasında, “Son günlerde İstanbul Belediye Başkanı ve beraberinde birçok kişinin gözaltına alınmasıyla başlayan süreci yakından endişeyle izliyorum. Türkiye içinde olduğu gibi Türkiye dışında, yabancı basında da geniş yankı bulan bu sürece gelinmesi gerçekten üzüntü verici. Halbuki içeride, ekonomik reform programına olan güven giderek artmışken, çok büyük problemlerle devir alınan ekonomide sorunlara rağmen bir toparlanmadan bahsedebiliyorduk” diye söyledi.

SİYASİ ÇALKANTILARIN ETKİLERİ

Daha sonra, güven ortamının tekrar oluşmaya başladığını vurguladı. Gül, “Yine içeride siyasi anlamda kritik gelişmelerin içinden geçtiğimiz bir döneme girdiğimiz malum. Uzlaşı ve diyalog dilini yakalamak üzereydik. Bu tür çalkantılar, Türkiye’de hiçbir kesime ne iktidara ne de muhalefete hayır getirmedi, getirmez de. Hukuk ve hakkaniyeti kaybetmemeliyiz. Yoksa Türkiye kaybeder” şeklinde sonlandırdı.