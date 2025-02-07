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Eğitim

Eğitim Müfredatında Değişiklik Yapılacak

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EĞİTİM MÜFREDATINDA YENİ DEĞİŞİMLER

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, eski ders kitapları ve müfredatla ilgili sorunları gündeme getirirken, eğitim müfredatında bazı değişiklikler yapılacağını açıkladı. Tekin, “Değişim çok hızlandı. Biz de bu hıza ayak uyduracak şekilde programlarımızda sürekli bu gelişmelere ayak uyduracak değişiklikleri yapmak zorundayız” ifadelerini kullandı. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Öğrenci Çalıştayı’na katılan Bakan, eğitim müfredatında gerçekleştirilecek değişikliklerin geçmiş medeniyetlerin değerlerine daha fazla vurgu yapacağını dile getirdi. Ayrıca, doğal afetler sonrası toplumsal dayanışma örneklerinin yeni müfredatta yer alması gerektiğini belirten Tekin, öğretmenlerle sürekli görüş alışverişi içerisinde olacaklarının altını çizdi. Tekin, “Biz istiyoruz ki atalarımızın, dedelerimizin yaptığı gibi çocuklarımız, torunlarımız, gelecek kuşaklarımız da kendilerine ait bir medeniyet inşa edebilsinler. Atalarının, dedelerinin yaptığı gibi ilimde, sanatta, medeniyette dünyaya yön versinler. Bu anlamda programlarımızı revize ederken amacımız, bu değerlerimizin içselleştirilmesini sağlamaktır” şeklinde konuştu.

PROGRAMDA REVİZYON SÜRECİ

Bakan Tekin, eğitim alanında felsefeyi tamamen değiştirdiklerine vurgu yaparak, “Değişim çok hızlandı. Biz de bu hıza ayak uyduracak şekilde programlarımızda sürekli bu gelişmelere ayak uyduracak değişiklikleri yapmak zorundayız. Peki bunu nasıl yapacağız? Bakanlığımızda bu konularla ilgili çalışan arkadaşlarımız, genel müdürlerimiz, daire başkanlarımız, uzmanlarımız, dünyada ne olup bittiğini takip edecekler. Biz de bu gelişmelere ayak uyduracak şekilde programımız içerisinde revizyonlar yapacağız” açıklamasında bulundu.

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