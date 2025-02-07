Eğitim Müfredatında Revizyon Yapılacak

EĞİTİM MÜFREDATINDA DEĞİŞİKLİK GÜNDEMİ

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, eski ders kitapları ve müfredatla ilgili mevcut sorunları dile getirirken, eğitim müfredatında revizyon yapılacağını açıkladı. Bakan Tekin, “Değişim çok hızlandı. Biz de bu hıza ayak uyduracak şekilde programlarımızda sürekli bu gelişmelere ayak uyduracak değişiklikleri yapmak zorundayız” ifadelerini kullandı. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Öğrenci Çalıştayı’na katılan Tekin, eğitim müfredatındaki değişikliklerin yanı sıra geçmiş medeniyetlerin değerlerine daha fazla vurgu yapılacağını da belirtti. Bunun yanında, doğal afetlerin ardından toplumsal dayanışma örneklerinin yeni müfredatta yer alacağını vurgulayan Tekin, öğretmenlerle sürekli olarak iletişimde kalacaklarını ifade etti. Tekin, “Biz istiyoruz ki atalarımızın, dedelerimizin yaptığı gibi çocuklarımız, torunlarımız, gelecek kuşaklarımız da kendilerine ait bir medeniyet inşa edebilsinler. Atalarının, dedelerinin yaptığı gibi ilimde, sanatta, medeniyette dünyaya yön versinler. Bu anlamda programlarımızı revize ederken amacımız, bu değerlerimizin içselleştirilmesini sağlamaktır” sözleriyle, eğitim hedeflerini ortaya koydu.

Tekin, eğitim alanında felsefeyi değiştirdiklerine dikkat çekerek, “Değişim çok hızlandı. Biz de bu hıza ayak uyduracak şekilde programlarımızda sürekli bu gelişmelere ayak uyduracak değişiklikleri yapmak zorundayız. Peki bunu nasıl yapacağız? Bakanlığımızda bu konularla ilgili çalışan arkadaşlarımız, genel müdürlerimiz, daire başkanlarımız, uzmanlarımız, dünyada ne olup bittiğini takip edecekler. Biz de bu gelişmelere ayak uyduracak şekilde programımız içerisinde revizyonlar yapacağız” şeklinde açıklamalarda bulundu.