Gündem

Eğitim-Sen’e Soruşturma: Başsavcıdan Açıklama

egitim-sen-e-sorusturma-bassavcidan-aciklama

İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI SORUŞTURMA BAŞLATIYOR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Eğitim-Sen’in resmi sosyal medya hesabından Türkiye’deki toplumsal olayları kışkırtmaya yönelik bir çağrı yapıldığı iddiasıyla soruşturma başlatıyor. Başsavcılığın yaptığı açıklamada, “Cumhuriyet Başsavcılığımızca 24.03.2025 tarihinde Eğitim-Sen resmi sosyal medya hesabından ülkemizde yaşanan toplumsal olayları kışkırtmaya yönelik kanuni grev şartları gerçekleşmeksizin çağrıda bulunulması olayıyla ilgili olarak Eğitim-Sen Merkez Yürütme Kurulu üyeleri ve ilgili sosyal medya hesabı kullanıcıları hakkında suç işlemeye alenen tahrik etme suçundan re’sen soruşturma başlatılmıştır” ifadeleri kullanıldı.

SORUŞTURMA KAPSAMI

Başsavcılık, Eğitim-Sen’in sosyal medya üzerinden yapmış olduğu paylaşımlar üzerine, bu paylaşımların toplumsal olayları kışkırtma amaçlı olup olmadığını inceleyecek. Soruşturma, hem Eğitim-Sen Merkez Yürütme Kurulu üyelerini hem de ilgili sosyal medya kullanıcılarını kapsıyor. Bu süreç, Türkiye’de kamu güvenliği ve toplumsal düzen açısından önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

ÖNEMLİ

Gündem

Özgür Özel’den Silivri’de İmamoğlu’na Ziyaret

Özgür Özel, tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'yla görüşerek, içeride moral bulduklarını ve endişenin yalnızca Erdoğan'a ait olduğunu ifade etti.
Gündem

Torreira Yerine Galatasaray’da Casemiro İddiası

Galatasaray, Torreira ile yollarını ayırma kararı aldı. Yeni transferin ismi taraftar arasında merak uyandırdı. Ayrıntılar kısa süre içinde açıklanacak.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.