Eğitim-Sen’e Soruşturma: Başsavcıdan Açıklama

İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI SORUŞTURMA BAŞLATIYOR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Eğitim-Sen’in resmi sosyal medya hesabından Türkiye’deki toplumsal olayları kışkırtmaya yönelik bir çağrı yapıldığı iddiasıyla soruşturma başlatıyor. Başsavcılığın yaptığı açıklamada, “Cumhuriyet Başsavcılığımızca 24.03.2025 tarihinde Eğitim-Sen resmi sosyal medya hesabından ülkemizde yaşanan toplumsal olayları kışkırtmaya yönelik kanuni grev şartları gerçekleşmeksizin çağrıda bulunulması olayıyla ilgili olarak Eğitim-Sen Merkez Yürütme Kurulu üyeleri ve ilgili sosyal medya hesabı kullanıcıları hakkında suç işlemeye alenen tahrik etme suçundan re’sen soruşturma başlatılmıştır” ifadeleri kullanıldı.

SORUŞTURMA KAPSAMI

Başsavcılık, Eğitim-Sen’in sosyal medya üzerinden yapmış olduğu paylaşımlar üzerine, bu paylaşımların toplumsal olayları kışkırtma amaçlı olup olmadığını inceleyecek. Soruşturma, hem Eğitim-Sen Merkez Yürütme Kurulu üyelerini hem de ilgili sosyal medya kullanıcılarını kapsıyor. Bu süreç, Türkiye’de kamu güvenliği ve toplumsal düzen açısından önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor.