Eğitimde Değişiklikler Yıl Sonunda Değerlendirilecek

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, TBMM’de AK Parti Grup Toplantısı öncesinde medya mensuplarının sorularını yanıtladı. Zorunlu eğitim sisteminde yapılacak olası değişikliklere dair iddialara ilişkin olarak Tekin, “Yıl sonunda biz bu tartışmaları kendi içimizde de değerlendiririz ve bir karara varırız. Şu anda izliyoruz. Bu konuyla ilgili Bakanlığımız bünyesinde her bir genel müdürlükte değerlendirme başkanlıkları var, onlar kamuoyundaki tartışmaları izleyip gerekli çözümleri üretmekle görevliler. Onlar da takip ediyorlar çalışmaları.” şeklinde bilgi verdi.

BİR ÇALIŞMA YÜRÜTMÜYORUZ

Bakan Tekin, iş dünyasının ara eleman bulmakta yaşadığı güçlükleri dile getirdiğini belirterek, “Bizim açımızdan sorun yok ancak sahada bu konuda rahatsızlıklarını dile getiren iş dünyası gibi bazı kesimler var. Ara eleman temini noktasında güçlük çektiklerini söylüyorlar ama biz bakanlık olarak halihazırda böyle bir çalışmanın içerisinde değiliz. Biz sadece izliyoruz bu tartışmaları.” ifadesini kullandı.