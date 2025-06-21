Eğitimde Yapay Zeka Bağımlılığı Tehlikesi

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’DAN EĞİTİM AÇIKLAMALARI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Eğitim Teknolojileri Zirvesi’nde yaptığı konuşmada, sosyal medya zorbalıkları ile ilgili tehlikelere dikkat çekti. Erdoğan, “Çocuklarımızı dijital derebeylerin insafına bırakamayız” ifadelerine yer verdi. Erdoğan’ın konuşmasında dile getirdiği temel noktalar şu şekilde oldu:

EĞİTİMİN ÖNEMİ VE GÜÇLENDİRİLMESİ

Erdoğan, bir ülkenin eğitim sisteminin yalnızca fiziksel şartlarla değil, aynı zamanda fikri altyapıyla da en kritik alanlardan biri olduğunu vurguladı. “Müfredatından eğitimci kadrosuna çağa ayak uyduramayan eğitim sistemleri başarısız olmaya mahkumdur.” diyen Erdoğan, köklerle bağların koparılması ve yabancı ideolojilere teslim olmanın sonuçlarının hüsran olacağını belirtti. Başörtüsü yasakları gibi haksızlıklara son verdiklerini, sınıf mevcutlarından teknik imkanlara kadar, eğitim kurumlarını modern ve güçlü bir yapıya kavuşturduklarını ifade etti. Müfredatı yenilediklerini ve teknolojik altyapıyı önemli ölçüde geliştirdiklerini belirtti.

Erdoğan, dijital teknolojilerin her sınıfa ulaştırılması amacıyla hayata geçirilen FATİH projesi kapsamında 21 bin 576 okulun altyapı kurulumunu tamamladıklarını belirtti. “Çok kısa süre içinde 8 bin 200 okulumuzun daha altyapısını kurarak bu okullarımıza yüksek hızlı internet hizmetini sunacağız.” dedi. Ayrıca, öğrencilerin modern bir öğrenme ortamında eğitim alabilmeleri için 626 bin 441 etkileşimli tahtanın sınıflara yerleştirildiğini ifade etti. 503 yenilikçi sınıfı bu yıl kazandırdıklarını duyurdu.

YAPAY ZEKANIN ROLÜ VE VERİ GÜVENLİĞİ

Yapay zekanın eğitimde sunduğu fırsatların önemine değinen Erdoğan, “Çalışmalarımızı çok yönlü bir şekilde sürdürüyoruz.” diye belirtti. Bölgede yaşanan hadiselerin veri güvenliğini hatırlattığını vurguladı. “Yabancı menşeili yazışma uygulamalarının güvenlik zaafiyetini gazetelerden okuyoruz.” ifadesiyle dijital güvenlik konusunun altını çizdi. BİP uygulaması aracılığıyla öğrenciler ve öğretmenler arasındaki iletişimi artıracaklarını söyledi.

DİJİTALE KARŞI ÖNLEMLER

Erdoğan, dijital zorbalık ve linç kültürünün herkesi tehdit ettiğini, çocukların ruh sağlığı açısından tehlike oluşturduğunu belirtti. “Dijital zorbalığın önlenmesi de önceliklerimizden biri olmalıdır.” diyerek bu konuda gereken bir konu olduğunu vurguladı. Dijital derebeyleri karşısında çocukları asla yalnız bırakamayacaklarını ifade etti. “Özgürlük; başıbozukluk, kural ve değer tanımazlık değildir.” şeklindeki sözleriyle dijital dünyada bir denge arayışının gerekliliğini dile getirdi.