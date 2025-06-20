Eğitimde Yapay Zeka Fırsatlar Sunar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Eğitim Teknolojileri Zirvesi’nde yaptığı konuşmada, sosyal medya zorbalıklarının getirdiği tehlikelere dikkati çekti. “Çocuklarımızı dijital derebeylerin insafına bırakamayız” diyen Erdoğan, eğitim sisteminin önemine vurgu yaptı.

EĞİTİMİN TEMELİ VE GÜÇLÜ YAPISI

Erdoğan, “Bir ülke için eğitim yalnızca fiziki şartları değil, fikri altyapısı ile de en hayati sahalardan biridir” diyerek, başarılı bir eğitim sistemi için müfredatın güncellenmesi ve eğitimci kadrosunun kaliteli olmasının gerekliliğini belirtti. Eğitim sisteminin kökleri ve tarihleri ile bağlarının kopmaması gerektiğini dile getiren Erdoğan, “Kökleri ve tarihleriyle bağları koparmış, ilmi ve fikri müktesebatına sırt çevirmiş, istikbalini yabancı ideolojilerin insafına bırakmış bir eğitim anlayışının sonu hüsrandır” ifadesini kullandı. Katsayı uygulaması ve başörtüsü yasakları gibi haksızlıklara son verildiğini vurguladı.

TEKNOLOJİK ALTYAPININ GELİŞİMİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, eğitim kurumlarının çağın ihtiyaçlarını karşılaması amacıyla çeşitli iyileştirmeler yaptıklarını açıkladı. Müfredatın yenilendiğini ve teknolojik altyapının geliştirildiğini belirten Erdoğan, “Dijital teknolojileri her sınıfa ulaştırmak üzere hayata geçirdiğimiz FATİH projesi kapsamında şimdiye kadar 21 bin 576 okulumuzun altyapı kurulumunu tamamladık” dedi. Ek olarak, kısa süre içinde 8 bin 200 okulun daha altyapısının kurulacağını ve bu okullara yüksek hızlı internet hizmeti sunulacağını duyurdu.

DİJİTAL GÜVENLİK VE YAPAY ZEKÂ

Öğrencilere modern öğrenme ortamları sunmak için de çalışmalar sürdürdüklerini aktaran Erdoğan, 626 bin 441 etkileşimli tahtanın sınıflara yerleştirildiğini ifade etti. Yapay zekanın eğitimde önemli değişiklikler ve fırsatlar sunacağını belirten Erdoğan, “Yapay zeka uygulamaları iş yükümüzü azaltan bir araç olmaktan çıkıp kişiyi hazıra konmaya alıştırıyorsa, bir müddet sonra bağımlılığa sebep olacaktır” tabirini kullandı. Ayrıca, son dönemlerde yerel ve uluslararası güvenlik sorunlarının önemini de hatırlatan Erdoğan, BİP uygulaması aracılığıyla iletişim güvenliğini artıracak çalışmalar yapacaklarını sözlerine ekledi.

DİJİTAL ZORBALIĞIN TEHLİKELERİ

Erdoğan, dijital zorbalığın çocukların ruh sağlığına ciddi tehditler oluşturduğunu belirtti. “Haber7. Dijital mecralar üzerinden yapılan hakaret, tehdit, iftira, dışlama, küçük düşürme gibi saldırgan davranışlar çocuklarımızın ruh sağlığını ciddi manada tehlikeye atıyor” ifadesi ile bu duruma dikkat çekti. Dijital zorbalığın önlenmesinin de öncelikli konulardan biri olduğunu vurgulayarak, “Çocuklarımızı dijital derebeylerin insafına terk edemeyiz. Özgürlük; başıbozukluk, kural ve değer tanımazlık değildir” diyerek sözlerini tamamladı.