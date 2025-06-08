Ehliyet Yaşı Değişiyor Mu?

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI’NDAN TRAFİK GÜVENLİĞİ İÇİN YENİ EYLEM PLANI

İçişleri Bakanlığı, trafik güvenliğini artırmak ve kaza oranlarını azaltmak amacıyla detaylı bir eylem planı üzerinde son hazırlıkları yapıyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunulması planlanan bu yeni düzenleme taslağının ayrıntıları kamuoyuyla paylaşılmaya başlandı. Hazırlanan bu plan, sadece trafik ihlallerine yönelik cezaların artırılmasını değil, ayrıca sürücü belgeleriyle ilgili önemli yenilikleri de içeriyor. Bu değişikliklerin, trafikte daha güvenli bir ortam oluşturmasına katkı sağlayacağı düşünülüyor.

YENİ EYLEM PLANINA GÖRE EHLİYET YAŞ HÜCRESİ DEĞİŞECEK Mİ?

Trafik yönetmeliğinde köklü değişiklikler ön gören bu yeni eylem planında öne çıkan maddelerden biri, sürücü ehliyetleri için düşünülen yaş düzenlemeleri. Avrupa Birliği ülkelerinde geçtiğimiz aylarda tartışmaya açılan ve trafik kazalarını azaltmayı hedefleyen 75 yaş üzerindeki sürücülere ehliyetlerinin belirli şartlar altında verilmesini öneren model, İçişleri Bakanlığı tarafından da gündeme alındı. Türkiye’de uygulanan mevcut sistemde, 65 yaşını dolduran sürücüler, ehliyetlerini kullanabilmek için her üç yılda bir sağlık kontrolünden geçmek zorundalar. Bu süre, 80 yaşını aşan sürücüler için de iki yıla düşürülmüş durumda.