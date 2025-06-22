Ehliyet Yenileme İçin Geri Sayım Başladı!

Yeni Çipli Ehliyete Geçişte Geri Sayım Başladı

Yeni tip çipli ehliyete geçiş süreci hızla devam ediyor. 31 Temmuz 2025 tarihine kadar eski tip sürücü belgesini yenileyenler, yalnızca 15 TL ödeyerek işlemlerini gerçekleştirebiliyor. Bu tutar, 13 TL değerindeki kâğıt bedeli ve 2 TL vakıf hizmet bedelinden oluşuyor. Ancak belirlenen tarihten sonra yenileme bedeli ciddi oranda artacak. B sınıfı sürücüler, yenileme işlemini ertelediklerinde 7.438 TL’ye kadar ücret ödemek zorunda kalabiliyor.

Eski Ehliyet Kullananların Sayısı

İçişleri Bakanlığı’nın verilerine göre, bugüne kadar yaklaşık 31 milyon kişi yeni tip ehliyete geçiş yaptı. Ancak hâlâ 4 milyondan fazla kişi eski belgeleriyle trafiğe çıkmaya devam ediyor. Uzmanlar, yoğun başvurular nedeniyle randevu bulmanın zamanla zorlaşacağını belirterek, vatandaşları işlemlerini son dakikaya bırakmamaları konusunda uyarıyor.

Ehliyet Yenileme Başvurusu Nasıl Yapılır?

Ehliyet yenileme işlemleri için öncelikle nüfus müdürlüklerinden randevu alınması gerekiyor. Randevu alma işlemleri şu kanallardan yapılabiliyor: randevu.nvi.gov.tr, ALO 199 hattı veya Nüfus ve Vatandaşlık İşleri mobil uygulaması üzerinden.

Gerekli Belgeler

Ehliyet yenileme başvurusu için gereken belgeler şunlardır: Eski tip sürücü belgesi, kimlik kartı veya nüfus cüzdanı, bir adet biyometrik fotoğraf, en fazla 2 yıl önce alınmış sağlık raporu ve 15 TL ödendiğine dair banka dekontu. Randevusuz başvuru da yapılabiliyor ancak bu durumda işlemler daha uzun sürebiliyor. Başvuru tamamlandıktan sonra geçici bir sürücü belgesi veriliyor ve yeni ehliyet PTT aracılığıyla adrese teslim ediliyor.

Ödeme Dekontu İhtiyacı

Yenileme ücreti ödendikten sonra alınan banka dekontunun saklanması büyük önem taşıyor. Başvuru sırasında dekontun ibraz edilmemesi durumunda işlem geçersiz sayılabiliyor. 1 Ağustos 2025 tarihinden itibaren yenileme işlemini tamamlamayan vatandaşlar, yasal olarak “ehliyetsiz” kabul edilecek. Bu durum, hem idari para cezasına hem de trafikten men edilme riski oluşturuyor.