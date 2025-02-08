Ehliyetsiz Minibüs Şoförü Liseli Kıza Çarptı

OLAYIN GERÇEKLEŞTİĞİ TARİH VE YER

Kaza, 1 Şubat’ta saat 14.00 sularında Yıldırım ilçesinde, Selçukbey Mahallesi, Kanal Caddesi’nde yaşandı. Olay sırasında Esmanur Akdemir, kuzeni Elif Y.’yi voleybol kursundan alabilmek için Değirmenlikızık Mahallesi’ndeki evinden yola çıktı. Akdemir, Ulubatlı Hasan Anadolu Lisesi’ne giderek kuzenini aldıktan sonra kaldırımdan geçemeyince yol kenarından yürümeye karar verdi.

ÇARPMA ANI VE YARALILAR

Bu esnada, Suriye uyruklu Y.E.’nin kullandığı 16 LON 10 plakalı minibüs, park halindeki bir otomobile çarptıktan sonra Akdemir’e de çarptı. Esmanur Akdemir yere düştü ve kuzeni Elif Y. son anda elini bırakarak yaralanmaktan kurtuldu. Hemen cep telefonuyla amcası Sinan Akdemir’i arayan Elif, durumu bildirdi. Yakında bulunan Akdemir, koşarak kaza yerine geldi.

ACİL MÜDAHALE VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri hemen müdahale etti. Sağlık görevlileri, Akdemir’in kaza alanında ilk tedavisini yaptı ve ardından lise öğrencisi ambulansa alınarak Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü. Kaza yerinden uzaklaşan sürücü ise çevredeki esnaf tarafından durdurularak polis ekiplerine teslim edildi. Yapılan işlemlerin ardından şüpheli, adliyeye sevk edildi ve tutuklanarak cezaevine gönderildi.

KAMERA KAYDI VE İNCELEME

Kaza anı, çevrede bulunan bir işletmenin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Bu kayıtlar, olayın aydınlatılmasında önemli bir rol oynayabiliyor.