Ehliyetsiz Sürücü Kübra’yı Hayattan Aldı!

KAZA MEYDANA GELDİ

Kaza, 6 Mayıs’ta Kayapınar ilçesindeki Mahabat Bulvarı 75’inci Cadde’de gerçekleşti. C.G. yönetimindeki kiralık otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Kayapınar Fen Lisesi 12’nci sınıf öğrencisi Kübra Sofioğlu’na çarptı. Sofioğlu metrelerce savrulurken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Ne yazık ki, Sofioğlu’nun olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi.

Kübra Sofioğlu’nun cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından Dicle ilçesi kırsal Pekmezciler Mahallesi’nde defnedildi. Olayda ehliyetsiz olduğu belirlenen C.G. gözaltına alınıp, tutuklandı.

Kübra Sofioğlu’nun arkadaşları, kazanın gerçekleştiği caddede bir eylem düzenledi. Eylemde ‘Bu bir kaza değil, ihmal’, ‘Adalet slogan değil’ ve ‘Kübra’nın sesi ol’ yazılı pankartlar açıldı.