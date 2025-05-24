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Ek Ödeme Müjdesi Emeklilere Geldi

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Milyonlarca emekli için Mayıs ve Haziran ayları adeta ek gelir dönemi olacak. Devletin sunduğu 4 bin TL’lik bayram ikramiyesi ve bankaların birbiri ardına güncellediği promosyon ödemeleriyle emeklilerin hesaplarına 31 bin TL’ye kadar ödeme geçecek. Üstelik bu destekten yararlanmak için herhangi bir başvuru şartı bulunmuyor.

BANKALARIN RAKABETİ

Bankalar, emeklileri müşteri portföyüne katabilmek için promosyon kampanyalarını sıkı bir şekilde güncelliyor. Özellikle yüksek maaş alan emekliler için sunulan promosyon miktarları 27 bin TL’ye kadar çıkmış durumda. Banka değiştirmek isteyen emekliler açısından Mayıs ayı, yeni fırsatlar sunuyor.

Kurban Bayramı’nın yaklaşmasıyla birlikte, Sosyal Güvenlik Kurumu üzerinden emekli aylığı alan herkese 4 bin TL tutarında bayram ikramiyesi ödenecek. Haziran ayının ilk haftasında hesaplara aktarılacak bu ödeme için başvuru yapmaya gerek yok; tüm emekliler doğrudan bu destekten faydalanacak.

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