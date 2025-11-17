Ekim Ayı Bütçe Açığı 223,2 Milyar TL Oldu

Hazine ve Maliye Bakanlığı, ekim ayına dair bütçe uygulama sonuçlarını kamuoyuna duyurdu. Açıklamaya göre, 2025 yılı Ekim ayında merkezi yönetim bütçe giderleri 1 trilyon 370,3 milyar TL, bütçe gelirleri ise 1 trilyon 147,1 milyar TL olarak kaydedildi. Böylelikle ekim ayında bütçe açığı 223,2 milyar TL şeklinde belirlendi. Önceki ay olan Eylül’de merkezi yönetim bütçesi 309,6 milyar TL açığa neden olmuştu.

FAİZ DIŞI GİDERLER VE AÇIK

Ekim ayında faiz dışı bütçe giderleri 1 trilyon 212,9 milyar TL olarak tespit edilirken, faiz dışı açık 65,8 milyar TL seviyesinde gerçekleşti. 2025 yılı Ocak-Ekim dönemine bakıldığında ise toplam merkezi yönetim bütçe giderleri 11 trilyon 592,5 milyar TL, bütçe gelirleri ise 10 trilyon 152 milyar TL olarak belirlendi. Bu durumda bütçede 10 aylık açık 1 trilyon 440,5 milyar TL oldu. İlk dokuz ayda ise bütçe açığı 1 trilyon 217,3 milyar TL olarak hesaplanmıştı.

10 AYLIK DÖNEMDE FAİZ DIŞI FAZ

10 aylık süreçte faiz dışı bütçe giderleri 9 trilyon 772,7 milyar TL olarak gerçekleşirken, bu dönemde faiz dışı fazla 379,3 milyar TL seviyesinde kaydedildi. Bu veriler, 2025 yılının bütçe durumu ve mali dengesi hakkında önemli bilgiler sunuyor.