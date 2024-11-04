Ekim Ayı Enflasyon Oranı Açıklandı

ENFLASYON VERİLERİ AÇIKLANDI

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ekim ayı için enflasyon rakamlarını duyurdu. TÜİK’in açıkladığı verilere göre, ekim ayında Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yüzde 2,88 oranında artış gösterdi ve yıllık bazda artış ise yüzde 48,58 olarak kaydedildi. Ekim 2024 itibarıyla TÜFE’deki değişim oranları ise bir önceki aya göre %2,88, Aralık 2023’e göre %39,77, bir önceki yılın aynı ayına göre %48,58 ve on iki aylık ortalamalar dikkate alındığında %62,02 olarak belirlendi.

EN AZ VE EN YÜKSEK ARTILAR

Bir önceki yılın aynı ayına göre en düşük artışı yaşayan ana grup %26,14 ile ulaştırma oldu. Öte yandan, yıllık bazda en yüksek artış %93,66 ile eğitim grubunda gerçekleşti. Ekim 2024’te ana harcama gruplarına bakıldığında ise bir önceki aya göre en fazla azalma %0,54 ile ulaştırmada yaşandı. Giyim ve ayakkabı grubunda ise %14,32 ile artış gözlemlendi.

TEMEL BAŞLIKLARDAKİ DEĞİŞİMLER

Ekim 2024 itibarıyla kapsanan 143 temel başlıktan 26’sında endeks düşüş sergilerken, 7’sinde değişim olmadı. 110 temel başlıkta ise artış gerçekleşti. İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler, tütün ve altın hariç, TÜFE’deki değişim oranları bir önceki aya göre %2,69, bir önceki yılın Aralık ayına göre %40,12, bir önceki yılın aynı ayına göre %47,10 ve on iki aylık ortalamalara göre %62,65 olarak belirlendi.

GİYİMDEKİ ARTIŞ DİKKAT ÇEKİYOR

Ekim ayında giyim ve ayakkabı grubundaki %14,32’lik artış, önceki aya göre en yüksek artış olarak öne çıkıyor. Ulaştırma grubunda ise %0,54 ile en fazla düşüş yaşandı. Eylül ayında Tüketici Fiyat Endeksi yüzde 2,97 oranında artış göstermişti. Bir önceki yılın Aralık ayına göre %35,86, bir önceki yılın aynı ayına göre %49,38 ve on iki aylık ortalamalara göre %63,47 seviyelerine ulaştı.

AA Finans anketine katılan ekonomistler, ekim ayı için enflasyon beklentilerini ortalama %2,46 olarak belirtilmişti. Ekonomistlerin tahminleri %2 ile %2,75 arasında farklılık gösteriyordu. Bu beklentilere göre, bir önceki ay %49,38 olan yıllık enflasyonun %47,98’e gerilemesi öngörülüyordu. Ayrıca, ekonomistlerin 2024 yılı sonu enflasyon beklentisi de ekimde %44,23 olarak kaydedildi.