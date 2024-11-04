Ekim Ayı Enflasyon Verileri Açıklandı

ENFLASYON VERİLERİ AÇIKLANDI

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ekim ayına ait enflasyon verilerini yayımladı. TÜİK’in verilerine göre, ekim ayında Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yüzde 2,88 artış gösterdi ve yıllık bazda yüzde 48,58 seviyesine ulaştı. Eylül ayında TÜFE, yüzde 2,97 oranında bir artış kaydetmişti. Bir önceki yılın aralık ayına kıyasla yüzde 35,86, geçtiğimiz yılın aynı ayına göre ise yüzde 49,38 ve on iki aylık ortalamaya göre yüzde 63,47 bir değişim gerçekleşti.

EKONOMİSTLERİN BEKLENTİLERİ

AA Finans anketine katılan ekonomistlerin ekim ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 2,46 seviyesinde ortaya çıktı. Ekonomistlerin, ekim ayı için enflasyon tahminleri yüzde 2 ile yüzde 2,75 arasında değişiklik gösterdi. Gözlemlenen bu tahminlere dayanarak, bir önceki ay yüzde 49,38 olan yıllık enflasyonun yüzde 47,98 seviyesine düşeceği öngörülmüştü.

2024 SONU ENFLASYON BEKLENTİSİ

Öte yandan, ekonomistlerin 2024 yılı sonu için belirledikleri enflasyon beklentisi ekim ayında yüzde 44,23 olarak belirlendi. Bu durum, genel ekonomik gidişat üzerinde önemli bir etki yaratabiliyor.