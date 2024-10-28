“Ekim Ayı Enflasyon Verileri Ne Zaman Açıklanacak?” **Ekim Ayı Enflasyon Rakamları Açıklanıyor**

ENFEKSİYON RAKAMLARI VE ETKİLERİ

Market fiyatları ve kira artışları üzerinde doğrudan etkisi bulunan enflasyon verileri, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak olması nedeniyle milyonlarca vatandaşın ilgisini çekiyor. Özellikle Ekim ayı enflasyon rakamları, kira sözleşmesini yenileyecek ev sahipleri ile kiracılar tarafından sıkça sorgulanırken, TÜİK’in yayımlayacağı sonuç büyük bir heyecanla bekleniyor.

Ekim Ayı Enflasyon Verilerinin Açıklanma Tarihi

TÜİK tarafından her ay titizlikle takip edilen enflasyon verileri, Ekim ayı için de dikkatle izleniyor. Özellikle Ekim ayı enflasyon rakamlarının açıklanacağı tarih, milyonlarca insan tarafından merak ediliyor. Genellikle her ayın ilk haftasında yayımlanan verilerin net tarihi belirlendi. Ekim ayı enflasyon verileri, bu ay 3’ü hafta sonuna denk geldiği için, 4 Kasım 2024 Pazartesi günü saat 10.00’da açıklanacak.

Önceki Ayın Verileri

TÜİK’in Eylül ayı verilerine göre, Ağustos’ta 12 aylık ortalamalar baz alındığında, tüketici fiyatları yüzde 64,91, yurt içi üretici fiyatları ise yüzde 46,23 arttı. Ağustos ayında tüketici fiyat endeksi (TÜFE) aylık bazda yüzde 2,47, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) ise yüzde 1,68 artış göstermiş oldu. Yıllık enflasyon oranları, tüketici fiyatlarında yüzde 51,97, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 35,75 olarak açıklandı.

Yıllık Enflasyon Beklentileri

2024 yılı Ekim ayına ilişkin piyasa katılımcıları anketi, reel sektör ve finansal sektör temsilcilerinden oluşan 72 katılımcı tarafından yanıtlandı. Anket sonuçlarına göre, katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 43,14 iken, bu anket döneminde yüzde 44,11 olarak gerçekleşti. Ayrıca, 12 ay sonrası TÜFE beklentisi önceki dönemde yüzde 27,49 iken, bu dönem için yüzde 27,44 olarak gözlemlendi. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı dönemlerde sırasıyla yüzde 18,38 ve yüzde 18,08 olarak kaydedildi.