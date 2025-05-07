Ekin Can Arslan, Baba Gazi Arslan’a Şiddet

EKİN CAN ARSLAN TAHLİYE EDİLDİ

Sansar Salvo olarak tanınan rapçi Ekin Can Arslan tahliye edildi. Arslan’ın vesayeti annesi ve babasına verilmişti. Bu gelişme üzerine Arslan, babasına şiddet uyguladığı anların görüntülerini sosyal medya hesabında paylaştı. Ekin Can Arslan, üst soya karşı basit kasten yaralama suçu iddiasıyla tutuklanmıştı. Sansar Salvo, babası Gazi Arslan’a yönelik şiddet eylemi nedeniyle bugün Anadolu Adalet Sarayı 53. Asliye Ceza Mahkemesi’nde hâkim karşısına çıktı.

DURUŞMAYA FİYAT ERGİN DE KATILDI

Duruşmaya, müşteki Gazi Arslan, sanık ve taraf avukatları ile rap sanatçısı Fuat Ergin katıldı. Sanık Ekin Can Arslan, mahkemeye Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı. Mahkemede savunma yapan Arslan, “Ben babamın eline video çekip itiraf almak için girmiştim. Avukattı kendisi, evine video çekerek itiraf almak için gitmiştim. Videolarda iki tane ses var tokat gibi duyuluyor ama tokat yok ben tükürmüştüm.” ifadelerini kullandı. Arkadaş çevresindeki ölümlere değinen Arslan, “Sonrasında ailem bu vefatlar nedeniyle beni vesayet altına almaya çalıştı. Ben, babamdan itiraf almak istedim. Orada tükürük sesi var, tokat sesi yok. Yakasına yapıştım ama ufak bir kargaşa oldu.” olarak ekledi. Paylaşımın ardından videoyu sildiğini belirten Arslan, “Sonra ben videoyu sildim. Çok öfkelenmiştim, babam bunu reddedince. Video sadece birkaç saat kaldı. Telif haklarımı ele geçirmek için benimle uğraşanlar ve para alanlar var. Bu şartlar altında söz konusu eylemi gerçekleştirdim.” dedi.

Baba Gazi Arslan ise oğlundan şikayetçi olmadığını belirtti. “Sanığın kiralarını ben alırım daha sonra kendisine veririm. Sakin olmasını, oturmasını söyledim. Öfkeli hali devam etti, ben de kalktım karşılıklı bir itişme oldu. Göğsüme doğru üç dört yumruk yedim.” diyen baba Arslan, “Sonra komşular kapıyı çaldı. Kendisi o sırada videoya almış. Daha sonra sanık evden ayrıldı. Ben oğlumdan şikayetçi değilim.” ifadelerini kullandı.

MAHKEME KARARI AÇIKLANDI

Kararını açıklayan mahkeme, sanığın tutuklulukta geçirdiği süre ve delilerin toplanmış olması durumu dikkate alınarak tahliyesine hükmetti. Sanık Ekin Can Arslan, babasına yönelik basit yaralama suçundan 9 ay hapis cezasına çarptırılırken, hakim takdiri indirim uygulayarak cezanın 7 ay 15 güne indirilmesine ve hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.