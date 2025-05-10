Ekmeğe Erişim Engellendi, Çocuklar Açlıkta

GAZZE’DE İNSANİ KRİZ DERİNLEŞİYOR

Gazze Şeridi’nde İsrail’in uyguladığı abluka, insani bir krizi daha da derinleştiriyor. Gazze’deki hükümetin medya ofisi, 70 gündür kapalı tutulan sınır kapıları nedeniyle yaklaşık 39 bin yardım, yakıt ve ilaç yüklü TIR’ın bölgeye girişinin engellendiğini belirtti. Halkın temel gıdası olan ekmeğe erişim tamamen kesilen Gazze’de, 65 binden fazla çocuğun hayatı açlık ve yetersiz beslenme yüzünden tehdit altında.

EKMEĞE ERİŞİM KESİLDİ

Gazze’deki hükümetin medya ofisi, İsrail’in 2 Mart 2024’ten bu yana tüm insani yardım geçişlerini engellediğini duyurdu. Bölgede, 40 gündür hiçbir fırının faaliyet göstermediği, bu nedenle halkın ekmeğe erişiminin tamamen kesildiği ifade edildi. Yapılan açıklamada, “Çocukların gıda yetersizliği nedeniyle her geçen gün ölüm riski artıyor. 65 binden fazla çocuğun hayatı, açlık, yetersiz beslenme ve sağlık hizmetlerinin çökmesi nedeniyle tehdit altında” denildi.

SAĞLIK HİZMETLERİ ÇÖKMEKTE

Gazze’deki Sağlık Bakanlığı, İsrail’in yardım girişini engellemesi sonucu en az 57 kişinin açlıktan yaşamını yitirdiğini açıkladı. Ölenlerin çoğu bebekler, küçük çocuklar ve kronik hastalığı olan yaşlılardan oluşuyor. Son olarak, 3 Mayıs 2025’te Gazze’deki Rantisi Çocuk Hastanesi’nde 4 aylık Cinan Salih es-Sekkafi, yetersiz beslenme ve susuzluk nedeniyle hayatını kaybetti. Hastane yetkilileri, mama, tıbbi besin ve sıvı desteğinin tükendiğini bildirdi. Ayrıca, bakanlık hastanelerdeki yakıt stoklarının birkaç gün içinde bitebileceği konusunda uyardı.

İNSANİ DRAM VE ULUSLARARASI SESSİZLİK

Açıklamada, İsrail’in sivilleri aç bırakmayı bir savaş aracı olarak kullandığı ve bunun 1948 Soykırım Suçunun Önlenmesi Sözleşmesi’nin 2. maddesi uyarınca soykırım olarak değerlendirilmesi gerektiği vurgulandı. İsrail’e siyasi ve askeri destek sağlayan ülkeler, bu insani dramda sorumlu tutuldu. Uluslararası topluma, ablukayı kaldırma, yardımların geçişini sağlama ve İsrail’in işlediği suçların bağımsız heyetlerce araştırılmasını talep edildi. Açıklama, “Devam eden uluslararası sessizlik, İsrail’in cezasızlıkla daha büyük suçlar işlemesine zemin hazırlıyor” ifadelerini içeriyor.

SALDIRILARIN BİLANÇOSU AĞIR

İsrail’in 7 Ekim 2023’ten bu yana gerçekleştirdiği saldırılarda 52 bin 787 Filistinli hayatını kaybetti, 119 bin 349 kişi yaralandı. Çoğunluğu kadın ve çocuklardan oluşan bu kayıplar, BM ve uluslararası yardım kuruluşları tarafından “eşi benzeri görülmemiş bir insani felaket” olarak tanımlanıyor. BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA), Gazze’deki 2,4 milyon kişinin dış yardıma bağımlı olduğunu ve ağır gıda güvensizliğiyle karşı karşıya olduğunu belirtti.

YARDIM ÇAĞRILARI ARTIYOR

UNICEF, Gazze’de her 10 çocuktan 9’unun yeterli beslenemediğini ve temiz suya erişimin neredeyse sıfır olduğunu duyurdu. UNRWA Genel Komiseri Philippe Lazzarini, “İsrail ablukası sessizce çocukları öldürüyor. Onları bombalar değil, açlık öldürüyor” dedi. BM, İsrail’in yardım girişini engellemesini “acımasız bir toplu cezalandırma” olarak nitelendirerek, sınır kapılarının açılmasını ve ablukasının kaldırılmasını talep etti.