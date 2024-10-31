Ekonomi Bakanı: 2024’te 264 Milyar Dolar İhracat Hedefi

BAKAN BOLAT, BALKAN İŞ VE YATIRIM FORUMU’NA KATILDI

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Edirne’de düzenlenen ‘Balkan İş ve Yatırım Forumu’na katılmak üzere şehre geldi. Öncelikle Edirne Valiliği’ni ziyaret eden Bakan Bolat, daha sonra Kapıkule Sınır Kapısı, AK Parti İl Başkanlığı ve MHP İl Başkanlığı’nı ziyaret etti. Son olarak, kentte bir otelde yapılan foruma katıldı. Forumda Bakan Bolat’ın yanı sıra Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Edirne Valisi Yunus Sezer, AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Türkiye Müteahhitler Birliği Başkanı Erdal Eren, Dış Ekonomik İlişkileri Kurulu Başkanı Nail Olpak, Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı Mustafa Gültepe ile birçok kamu kurum ve kuruluş temsilcisi ve iş insanı da yer aldı.

KÜRESEL BÜYÜME İLE İŞ BİRLİĞİ VE GEREKEN FIRSATLAR

Bakan Bolat, forumun Türkiye ve Balkan ülkeleri arasındaki ticari ilişkileri ve karşılıklı yatırımlarla ilgili yeni fırsatlar oluşturmasını umduğunu belirtti. Bolat, “Jeopolitik gerginlikler ve iklim değişikliği, küresel ekonomik bütünleşme için ciddi riskler oluşturmakta, geçmişteki ilerlemeleri tersine çevirme ve gelecekteki fırsatları tehlikeye atma tehdidi taşımaktadır. İklim değişikliği, halihazırda hassas olan ekonomilerde ekonomik büyümeyi tehdit ediyor. Bölgemizde de iklim değişikliğinin etkilerini hissetmekteyiz. Son dönemde Bosna-Hersek sel felaketleriyle karşı karşıya kalmıştır. Kardeş Bosna-Hersek halkına geçmiş olsun dileklerimizi yineliyoruz. 2023’te olduğu gibi, 2024 yılı itibarıyla küresel ekonomik büyüme oranı yavaşlama eğilimi göstermektedir. 2023 yılında zayıf bir şekilde yüzde 3,2 olarak gerçekleşen dünya ekonomik büyümesinin 2024’te de aynı yüzde 3,2’lik seviyede olması öngörülmekte ve 2025 yılında bu büyüme oranının yüzde 3,3 olması beklenmektedir. Küresel büyüme oranının ana aktörleri gelişmekte olan ülkelerdir. Bu durum, gelişmekte olan ülkeler için iş birliği yapmanın öneminin altını çizmektedir” dedi.