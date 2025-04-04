“Ekonomideki Karalama Kampanyasını Halk Kabul Etmiyor”

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’DAN ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’da cuma namazının ardından gazetecilerin gündeme dair sorularını yanıtladı. Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile telefonda görüştüğünü belirterek, “Rabbim sağlık, sıhhat, afiyet versin çünkü yapacağımız daha çok şey var.” ifadelerini kullandı.

CHP’NİN BOYKOT ÇAĞRILARINA YANIT

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP’nin boykot çağrılarına tepki gösterdi. “2 Nisan’da alışveriş merkezleri onların dediği gibi olmadı, çok daha hareketli bir süreç geçirdi.” diyen Erdoğan, halkın ekonomik manipülasyonlara prim vermediğini vurguladı.

ABD ZİYARETİ İÇİN TARİH BELLİ DEĞİL

ABD ziyaretiyle ilgili soruya yanıt veren Erdoğan, “Şu anda Amerika ziyaretiyle alakalı olarak henüz bir tarih belirlemiş değiliz. Görüşmeler söz konusu.” dedi.

TERÖRLE MÜCADELEDE SON DURUM

Terörle mücadele konusunda açıklama yapan Cumhurbaşkanı, “Şu anda bu terörsüz Türkiye ile ilgili süreç planladığımız şekilde yürüyor. Herhangi bir sıkıntı söz konusu değil. Gelişmeler her geçen gün ülkemizin lehine ilerliyor.” şeklinde konuştu.

EKONOMİK MANİPÜLASYONLARA HALKIN TEPKİSİ

Ekonomiye yönelik olumsuz kampanyalara değinen Erdoğan, “Ekonomide bu milletin aleyhine kampanya sürdürenleri benim milletim affetmiyor. Tam aksine daha fazla alışveriş yapıyor.” ifadelerini kullandı.

BAHÇELİ İLE TELEFON GÖRÜŞMESİ

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile yaptığı telefon görüşmesini paylaşan Erdoğan, “Devlet Bey ile telefon görüşmesi yaptım. Sayın Bahçeli sorduğumda ‘Sağlığım iyi.’ dedi. Rabbim sağlık, sıhhat, afiyet versin çünkü yapacağımız daha çok şey var.” dedi.