Ekonomik Büyüme Tahminleri Aşağı Revize Edildi

EURO BÖLGESİ’NDE BÜYÜME BEKLENTİLERİ DÜŞÜYOR

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, ABD ile yaşanan ticaret gerginliklerinin ardından Euro Bölgesi’nin bu yıla dair ekonomik büyüme beklentisini yüzde 1,3’ten yüzde 0,9’a, bir sonraki yıl için de yüzde 1,6’dan yüzde 1,4’e indirdi. AB Komisyonu tarafından yayımlanan “Avrupa Ekonomik Tahminleri 2025 İlkbahar” raporunda, “Küresel ekonomik belirsizlik ortamında ılımlı büyüme” ifadesiyle, AB ekonomisinin 2025’e daha güçlü bir başlangıç yaptığı ve bu yıl büyümenin ılımlı şekilde süreceği kaydedildi. Ayrıca, artan küresel politika belirsizlikleriyle ticaret gerginliklerine rağmen 2026’da büyümenin biraz hızlanacağı öngörüldü.

BÜYÜME TAHMİNLERİ AŞAĞI YONDE REVİZE EDİLDİ

Rapor, AB ekonomisinin 2025’te yüzde 1,1, 2026’da yüzde 1,5, Euro Bölgesi ekonomisinin ise 2025’te yüzde 0,9, 2026’da yüzde 1,4 büyüyeceği tahminini içeriyor. Önceki sonbahar raporunda ise AB’nin, 2025’te yüzde 1,5 ve 2026’da yüzde 1,8, Euro Bölgesi’nin 2025’te yüzde 1,3 ve 2026’da yüzde 1,6 oranında büyüyeceği öngörülmüştü. Yeni rapor ile birlikte AB’nin büyüme tahminleri aşağı yönde revize edildi. Euro Bölgesi’nin büyüme beklentisi 2025 için yüzde 0,4, 2026 için de yüzde 0,2 düşürüldü. Raporda, “Bugünkü tahminde, büyüme görünümü önemli ölçüde aşağıya doğru revize edildi. Bu zayıflayan küresel ticaret görünümü ve ticaret politikasına ilişkin yüksek belirsizlikten kaynaklanıyor.” denildi.

ENFLASYON BEKLENTİLERİ

Raporda, bu yıl Avusturya’nın yüzde 0,3 küçüleceği, Almanya’nın büyümeyeceği, Fransa’nın yüzde 0,6, İtalya’nın yüzde 0,7, İspanya’nın ise yüzde 2,6 büyüyeceği tahmin ediliyor. Gelecek yıl Almanya’nın yüzde 1,1, Fransa’nın yüzde 1,3, İtalya’nın yüzde 0,9 ve İspanya’nın yüzde 2 oranında büyümesi bekleniyor. Enflasyon oranının bu yıl AB’de yüzde 2,3, Euro Bölgesi’nde yüzde 2,1 olması öngörülüyor. 2026 için ise bu oranların AB’de yüzde 1,9, Euro Bölgesi’nde yüzde 1,7 seviyesine düşmesi tahmin ediliyor.

KÜRESEL TİCARET POLİTİKALARININ ETKİSİ

Raporda, dünyanın ABD ticaret politikasındaki korumacı değişikliklere hazırlıksız yakalandığı ve 2 Nisan’da açıklanan gümrük tarifeleri artışlarının küresel ekonomide şok dalgalarına neden olduğu belirtildi. ABD ticaret politikasının belirsizlikler yarattığı ifade edilirken, ABD ve Çin arasında 12 Mayıs’ta yapılan tarifelerin kısmen geri çekilmesi konusunda varılan anlaşmanın olumlu bir gelişme olduğu kaydedildi. Ancak, tarifelerin yüksek seviyelerde kalmaya devam edeceği ve bu durumun ABD-Çin ticaret akışlarının kademeli olarak azalmasına sebep olacağı vurgulandı.

TÜRKİYE EKONOMİSİNE GÖZ ATILDI

Raporda, Türkiye ekonomisi üzerine de değerlendirmeler yapılıyor. Sıkı para ve maliye politikalarının yanı sıra daha düşük enerji fiyatlarının enflasyondaki düşüşü sürdürmesi bekleniyor. Türkiye’nin kamu borcunun ılımlı seviyelerde kalacağı öngörülürken, Türkiye ekonomisinin 2025’te yüzde 2,8, 2026’da ise yüzde 3,5 büyüyeceği tahmin ediliyor. AB Komisyonunun Ekonomiden Sorumlu Üyesi Valdis Dombrovskis, Brüksel’de düzenlenen basın toplantısında, “AB ekonomisi, yüksek ticari gerginlikler ve artan küresel belirsizlik ortamında dayanıklılık gösteriyor.” dedi. Dombrovskis, görünümdeki risklerin aşağı yönlü olmaya devam ettiğini belirtiyor.