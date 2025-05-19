Ekonomik Endişeler Artıyor! Hazine Tahvilleri Düşüyor..

ABD’DE HAZİNE TAHVİLLERİ GETİRİLERİ ARTIYOR

ABD’de 30 yıllık Hazine tahvili getirisi, 10 baz puanlık bir artışla yüzde 5,021 seviyesine ulaştı. Aynı zamanda, 10 yıllık tahvil getirisi de 10 baz puan yükselerek yüzde 4,542 seviyesine geldi. Diğer yandan, 2 yıllık Hazine getirisi ise 2 baz puanın üzerinde artarak yüzde 4 seviyesine ulaştı. ABD’nin 30 yıllık tahvil getirisi, Moody’s tarafından yapılan not düşürmesinin ardından, 2023 yılından bu yana en yüksek seviyeye çıkmış oldu. Moody’s, Cuma günü ABD’nin kredi notunu en yüksek düzey olan Aaa’dan bir kademe düşürerek Aa1 seviyesine indirdi. Bu durum yatırımcılar arasında endişeleri artırdı. Kuruluş, notun indirilmesinin, hükümetin bütçe açığını finanse etmek için artan yükü ve yüksek faiz oranları nedeniyle mevcut borçların çevrilmesinin maliyetini yansıttığını belirtti. Açıklamada, “21 basamaklı derecelendirme ölçeğimizdeki bu bir basamaklık düşüş, on yıldan uzun bir süredir devlet borcu ve faiz ödeme oranlarının benzer derecelendirmeye sahip ülkelere kıyasla önemli ölçüde daha yüksek seviyelere çıkmasını yansıtmaktadır.” denildi.

MOODY’S, NOT TAVANINI DÜŞÜRÜYOR

Moody’s, 1949 yılından bu yana ABD’ye Aaa “ülke tavan notu” vermekteydi. Şimdi mevcut ikinci en yüksek notu veren tüm büyük kredi derecelendirme kuruluşlarıyla aynı noktada yer alıyor. Deutsche Bank analistleri yaptıkları bir değerlendirmede, “Moody’s, ABD’yi en yüksek derecelendirmeye sahip son büyük derecelendirme kuruluşu olduğu için bu önemli bir sembolik hareket” ifadelerini kullandı.

HAZİNE TAHVİLLERİNİN GELECEĞİ

Nisan ayında, ABD Başkanı Donald Trump’ın uluslararası ticaret ortaklarına yönelik aldığı kapsamlı “karşılıklı gümrük tarifeleri” uygulamasının ardından Hazine getirileri belirgin bir artış gösterdi. Gümrük tarifeleri ve ABD’nin borç yüküyle ilgili artan endişeler, Hazine tahvillerinin halen güvenli bir liman olup olmadığını sorgulatıyor. Yatırımcılar bugün ayrıca Atlanta Federal Rezerv Başkanı Raphael Bostic, New York Fed Başkanı John Williams ve Dallas Fed Başkanı Lorie Logan gibi merkez bankası yetkililerinin açıklamalarına da odaklanıyor.

NOT DÜŞÜMÜ, PİYASALARA ETKİ EDİYOR

ABD’nin kredi notunun Aaa’dan Aa1’e düşürülmesinin ardından S&P 500 vadeli endeksi yüzde 1,03, Dow Jones Sanayi Endeksi yüzde 0,77 ve Nasdaq vadeli endeksi yüzde 1,26 değer kaybetti. Not indirimi, Wall Street’te ABD devlet tahvili piyasasına dair artan endişeleri pekiştirme riski taşıyor ve Donald Trump’ın ticaret savaşlarının etkisi altında “Amerika’yı Sat” endişelerini yeniden gündeme getiriyor.

EURO DOLAR KARŞISINDA GÜÇLENİYOR

Küresel ekonominin yeniden şekillenmesi devam ederken, ABD’nin ticaret savaşlarını başlatması, Çin’in misillemeleri ve sonrasında gümrük tarifelerinin azaltılmasıyla ilgili gelişmeler etkisini sürdürmekte. Moody’s’in not düşüşü, euroya olumlu yansıdı. ABD ekonomisine ilişkin resesyon kaygıları ve Trump yönetiminin aldığı sert kararlar, dolara karşı daha dikkatli bir yaklaşım sergilenmesine neden oldu.

ENFLASYON VERİLERİ SELAMLANIYOR

Doların değer kaybı, euro ve altın üzerinde olumlu bir etki yarattı. Küresel piyasalarda diğer para birimlerine karşı güç kaybeden dolar, euroya avantaj sağladı. Euro Bölgesi’nde enflasyon verileri ise yıllık yüzde 2.2 olarak gerçekleşti. Çekirdek TÜFE ise yıllık yüzde 2.7 seviyesine ulaştı ve bu, tahminlerle uyumlu bir sonuç oldu. Euro/dolar paritesi gün içinde 1.1272 seviyesinde bulunurken, en yüksek 1.1275 seviyesi gözlemlendi.