Ekonomik Ve Ticari Gelişmelerin Gündemi

YURT İÇİ EKONOMİ İLE İLGİLİ VERİLER TAKİP EDİLECEK

Yeni günde, yurt içinde reel efektif döviz kuru ile finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlık ve yükümlülüklerine dair veriler izlenecek. Mevsim etkisinden arındırılmış tüketici fiyatları ve “Aylık Fiyat Gelişmeleri” raporu da dikkat çeken diğer unsurlar arasında yer alıyor. Yurt dışında ise ABD fabrika siparişleri ve JOLTS açılan iş sayısı ön planda bulunuyor.

GÜNDEMDE ÖNEMLİ TOPLANTILAR YER ALIYOR

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Suriye ile Ticaret Çalıştayı ve Türkiye-Suriye Ticaretinde Stratejik Yaklaşımlar ve Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri Paneli’ne katılacak. Etkinlik, saat 09.00’da gerçekleştirilecek. Ayrıca, Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite (ODMD) Derneği, Ocak ayı otomotiv sektörü rakamlarını saat 09.15’te açıklayacak.

ENERJİ VE İSTİHDAM STRATEJİLERİ GÖRÜŞÜLECEK

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları GES 2024 Yarışmaları’nı saat 10.00’da düzenleyecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, saat 14.00’te Ulusal İstihdam Stratejisi Tanıtım ve İŞKUR Gençlik Programının Başlatılması Toplantısı’na katılacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da aynı etkinliğe katılacak.

TÜRK MERKEZ BANKASI’NDAN ÖNEMLİ VERİLER AÇIKLANACAK

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Türkiye’nin dış ticaretindeki önemli ülkelerin para birimlerinden oluşan bir sepete göre, nominal efektif döviz kurundaki nispi fiyat etkileri arındırılarak oluşturulan reel efektif döviz kuru Ocak ayı verilerini saat 14.30’da yayımlayacak. Ayrıca, finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlık ve yükümlülüklerini de aynı saatte açıklanması bekleniyor.

TÜİK VERİLERİ VE TBMM GÜNDEMİ

TBMM Genel Kurulu’nda Aden Körfezi tezkeresi ve bazı uluslararası anlaşmaların onaylanması konularına ilişkin kanun teklifleri saat 15.00’te görüşülecek. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ocak ayına ait mevsim etkisinden arındırılmış tüketici fiyatları verilerini saat 16.00’da açıklayacak. Öğleden sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye Arap Cumhuriyeti Geçiş Dönemi Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile saat 17.00’de bir görüşme gerçekleştirecek.

DAHA FAZLA RAPOR VE TOPLANTILAR GÖRÜŞÜLECEK

TCMB, her ay olduğu gibi tüketici fiyatlarının ardından “Aylık Fiyat Gelişmeleri” raporunu saat 18.00’de yayımlayacak. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati ile bir araya gelecek. Ek olarak, Otokar ve TSKB’nin 2024 yılına ilişkin finansal sonuçlarını açıklaması da bekleniyor.