Ekonomistler Tarife Karşıtı Bildiri Yayınladı

EKONOMİSTLERDEN ORTAK MEKTUP

Aralarında Nobel ödülü sahibi iki ismin bulunduğu ekonomistler, ABD Başkanı Donald Trump’ın gümrük vergisi tarifeleri üzerine eleştiriler içeren bir ortak mektuba imza attı. 20 Nisan Pazar günü itibarıyla toplamda 997 kişinin imzasının yer aldığı “tarife karşıtı deklarasyon”da, Trump’ın uyguladığı tarife politikasının “yanlış yönlendirme” sonucu atılmış bir adım olduğuna vurgu yapıldı. Bu durumun, ABD’nin kendisini maruz bırakacağı bir ekonomik durgunluğa neden olabileceği konusunda uyarılarda bulunuldu.

İŞÇİLERİN ÜZERİNDEKİ YÜK

Business Insider’ın haberine göre, Trump yönetiminin “ticareti olumsuz etkileyen çelişkili politikalarını” geriye döndürme süresinin sona yaklaştığı belirtilmiş. Ortak mektupta, “Tarife politikasını savunanlar, bu önlemleri ‘ekonomik özgürleşme’ eylemleri olarak gösteriyor. Fakat tarifeler, Amerika’nın öncülüğündeki özgürlük ve refah çağını başlatan özgürlük ilkelerini geriye götürüyor” uyarısı yapıldı. Ekonomistler, “Mevcut ABD yönetiminin tarifelerinin, sıradan Amerikalıların karşılaştığı ekonomik koşulların yanlış anlaşılmasından kaynaklandığına” dikkat çekerek, “Amerikalı işçilerin bu yanlış yönlendirme sonucunda hayata geçirilen politikaların yükünü çekeceği, bunun ise artan fiyatlar ve kendiliğinden oluşan bir resesyon olarak göstereceği” görüşünde bulundular.

MEKTUPTAKİ İMZALAR

ABD Başkanı Trump, başta Çin olmak üzere birçok ülkeye karşı uyguladığı değişen oranlardaki tarife politikasının, ticaret açığını tersine çevirmek için tasarlanmış olduğunu savunuyor. Trump’a göre, bu politika aynı zamanda ABD’nin üretim sektörünü canlandırmayı amaçlıyor. Trump, bu ayın başlarında yaptığı bir açıklamada, “geçiş sürecinde bazı sorunların olabileceğini” kabul etmiş, ancak ABD’nin bu yolda devam edeceğine dair sinyaller vermişti. Ortak mektuba imza atan Nobel ödüllü ekonomistler arasında James Heckman ve Vernon Smith, aynı zamanda ekonomist ve eski Cumhuriyetçi Teksas senatörü Phil Gramm ve eski başkan George W. Bush döneminde Ekonomi Danışmanları Konseyi’nin başkanlığını geçmiş olan N. Gregory Mankiw gibi tanınmış isimler bulunuyor. Ekonomistler, mektup içerisinde “kendi dünya görüşlerinin sonunda galip geleceği konusunda iyimser olduklarını” da ifade ediyor.