Ekrana Çıkıyor, Terzic İçin Merak!

EDİN TERZİC SAHALARDAN EKRANLARA GEÇİŞ YAPTI

Fenerbahçe’nin teknik direktör arayışında adı geçen Edin Terzic, futbol dünyasını şaşırtan bir kararla sahalardan televizyon ekranlarına geçiş yapıyor. Borussia Dortmund’un eski teknik direktörü, Almanya’nın önde gelen televizyon kanallarından biri olan RTL ile anlaşarak yorumculuk kariyerine başlıyor.

İLK YORUMLARINI PAZAR GÜNÜ YAPACAK

42 yaşındaki teknik adam, Pazar günü Almanya ile Kuzey İrlanda arasında oynanacak karşılaşmada ilk kez ekran karşısına çıkacak. Terzic, “Bu fırsattan çok mutluyum ve bir antrenör olarak bakış açımı taraftarlarla paylaşmaktan heyecan duyuyorum” diyerek yeni görevine hazır olduğunu ifade etti.

FENERBAHÇE İDDİALARI ASKIDA

Fenerbahçe ile ilgili çıkan iddialar, bu gelişmeyle birlikte şimdilik askıya alınmış durumda. Başkan Ali Koç’un teknik direktör kararını kısa süre içinde açıklaması beklenirken, Terzic’in yorumculuk kariyeri futbolseverler tarafından büyük bir merakla takip edilecek.