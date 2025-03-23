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Ekrem İmamoğlu Görevden Geçici Uzaklaştırıldı

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İÇİŞLERİ BAKANLIĞI’NDAN ÖNEMLİ AÇIKLAMA

İçişleri Bakanlığı, suç örgütü yöneticisi olma, irtikap, rüşvet, nitelikli dolandırıcılık ve yolsuzluk suçlamaları nedeniyle tutuklanan Ekrem İmamoğlu’nun İBB Başkanlığı görevinden geçici olarak uzaklaştırıldığını bildirdi.

SUÇLAMALAR VE GÖREVİN ASKIYA ALINMASI

Görevden uzaklaştırma süreci, İmamoğlu’nun maruz kaldığı suçlamalar çerçevesinde gerçekleşti. Bakanlık, bu adımın gereksinimlerinden bir olduğunu vurguluyor. İmamoğlu’nun durumu, kamuoyu tarafından merakla takip ediliyor.

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