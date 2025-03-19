Ekrem İmamoğlu Gözaltına Alındı: Tepkiler Çığ Gibi

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NE OPERASYON

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) sabahın erken saatlerinde büyük bir operasyon düzenlendi. Bu operasyon, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapıldı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, belediye yöneticileri, danışmanları ile farklı birimlerden toplam 105 kişi gözaltına alındı. Gözaltı kararının, ‘çıkar amaçlı suç örgütü kurmak’ ve ‘PKK/KCK terör örgütüne yardım etme’ suçlamalarına dayandığı ifade edilirken, operasyonun İstanbul’un yerel yönetiminde önemli bir sarsıntıya yol açtığı bildirildi. Kararın duyurulmasının ardından siyasette tepkiler artmaya başladı.

SİYASİ TEPKİLER YÜKSELDİ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İmamoğlu için “Bir sonraki cumhurbaşkanı” değerlendirmesini yaparak, “Milletin yerine karar vermek, halkın iradesinin yerine geçmek ya da ona engel olmak için güç kullanmak darbedir. Şu anda bir sonraki cumhurbaşkanını halkın belirlemesine engel olmak üzere bir güç devrededir. Bir sonraki cumhurbaşkanımıza darbe girişimi ile karşı karşıyayız” dedi. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, “Eğer gerçekten adaleti arıyorsanız, önce hukukun temel ilkelerine sadık kalınmalıdır. Seçilmiş bir belediye başkanına yönelik bu girişimler kabul edilemez” ifadesini kullandı.

DEMOCRATİK MÜCADELE VURGUSU

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, “Siyasallaştırdıkları yargı eliyle, demokrasiye darbe girişimi yapılıyor. Bu suçtur!” dedi. CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, “Türkiye’de hukuk fiilen askıdadır, 86 milyonun iradesi çalınmaktadır” yorumunu yaptı. Başarır, Hükümetin korku içinde olduğunu belirtirken, “Meydanlara çıkışı sağlayan metro istasyonlarını da kapatsanız, yolları bariyerlerle çevirseniz de nafile! Milletin önünde duramayacaksınız!” diye ekledi.

İTTİFAK İÇİNDE DAYANIŞMA MESAJI

Kemal Kılıçdaroğlu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasına yönelik “Milli iradeye, hukuka ve demokrasiye yönelik bu müdahale kabul edilemez” açıklamasında bulundu. DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, “Yapılan bu operasyon demokrasiye, halk iradesine açık bir saldırıdır” ifadelerini kullandı. Partinin bir diğer Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, operasyonu “hukuk sınırlarını tanımayan, siyasi bir operasyon” olarak nitelendirdi ve “Adalete olan inancı tuzla buz eden bu operasyon, siyasetin yargı eliyle dizayn edilmesidir” dedi.

Bu operasyonun siyaset alanında yarattığı yankılar derinleşiyor ve tepkiler artıyor. Gözaltına alınan kişilerin serbest bırakılması konusunda geniş bir çağrı yapılırken, demokrasi ve adalet vurgusu ön plana çıkıyor.