Ekrem İmamoğlu Gözaltında: Özgür Özel’den Açıklama

İMAMOĞLU GÖZALTINA ALINDI

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, sabah saatlerinde yürütülen iki ayrı soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Bu operasyon, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik geniş çaplı bir soruşturmanın sadece bir parçası olarak yapıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, “suç örgütü liderliği” ve “terör örgütüne yardım” iddialarıyla başlayan soruşturma çerçevesinde, İmamoğlu ile birlikte toplamda 106 kişi hakkında gözaltı kararı verdi. Yapılan operasyonun sabah saatlerinde büyük bir gizlilik içinde gerçekleştirildiği ve birçok belediye çalışanının da gözaltına alındığı bildirildi.

ÖZGÜR ÖZEL’DEN SERT AÇIKLAMALAR

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasının ardından İBB binasında kamuoyuna açıklamalar yaptı. Özel, “Bu, sadece bir operasyon değil, aynı zamanda bir darbedir. İstanbul’un iradesine saldırdılar.” sözlerini kullandı. Ayrıca belediye çalışanları, bilim insanları ve iş insanlarının gözaltına alınmasının hukuka aykırı olduğunu dile getiren Özel, yapılanların bir yönetim değişikliği değil, milletin iradesine yapılan bir darbe olduğunu vurgulayarak şu ifadeleri ekledi: “Bu millet, devletine saygı duyar, ama milletin önüne devlet dikilirse millet kazanır. Bu kez de millet kazanacaktır.”

CHP’DEN SÜRÜKLEYİCİ DESTEK ÇAĞRISI

Yaşanan olay sonrası CHP’nin destek mesajlarının artacağını belirten Özel, “Buradayız, bir yere ayrılmıyoruz. Nerede olalım diyen herkesi Saraçhane’ye bekliyoruz.” ifadesini kullandı. Bu süreçte partisinin kararlılığını gösteren CHP’nin, olayın ardından durumu net bir şekilde ele almasına dikkat çekildi.