Ekrem İmamoğlu İçin Mahkeme Kararını Bekliyor

İMAMOĞLU’NUN ADLİ SÜREÇTEKİ GELİŞMELERİ

Türkiye, Çağlayan Adliyesi’nden gelecek mahkeme kararına odaklanmış durumda. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, emniyet işlemleri tamamlandıktan sonra Çağlayan Adliyesi’ne götürüldü. Adli süreçte 2 saatlik ifade sürecini geçiren İmamoğlu, ayrıca yolsuzluk soruşturması kapsamında da ifade verdi.

SAVCILIĞIN TUTUKLAMA TALEBİ

İfadenin ardından savcılık, Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanması talebiyle mahkemeye sevkini gerçekleştirdi. Şimdi, İmamoğlu hakkında verilecek karar bekleniyor.

İMAMOĞLU’NA YÖNELTİLEN SUÇLAMALAR

Ekrem İmamoğlu hakkında yöneltilen 7 ayrı suçlama bulunuyor. Bu suçlamalar şunlar:

– Suç örgütü yöneticisi olmak ve suç örgütüne üye olmak

– Rüşvet

– İrtikap

– İhaleye fesat karıştırmak

– Nitelikli dolandırıcılık

– Kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek

– PKK/KCK terör örgütüne yardım etmek

Olası SENARYOLAR

Ekrem İmamoğlu’nu bekleyen 4 olası senaryo var:

1. Serbest bırakılabilir ve bu durumda İBB Başkanlığı görevine devam eder.

2. Serbest kalmasına rağmen ‘terör’ suçlaması nedeniyle İçişleri Bakanlığı tarafından yerine kayyum atanabilir.

3. Terör suçlamasıyla tutuklanabilir, böylece İçişleri Bakanlığı kayyum ataması yapar.

4. Organize suç örgütü suçlamasıyla tutuklanırsa, Beşiktaş Belediyesi’nde olduğu gibi mecliste yeni bir seçim yapılır ve yerine yeni bir başkan seçilir.