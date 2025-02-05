Ekrem İmamoğlu’na 7 Yıl Hapis İstemiyle İddianame

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında, katıldığı bir panelde İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek ve ailesine yönelik sarf ettiği ifadeler nedeniyle “terörle mücadele eden kişileri hedef gösterme”, “hakaret” ve “tehdit” suçlarından 2 yıl 8 aydan 7 yıl 4 aya kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi. İddianamede Başsavcı Akın Gürlek “mağdur” sıfatıyla yer aldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçlar Soruşturma Bürosunca hazırlanan bu iddianamede, İmamoğlu’nun katıldığı panelde kullandığı ifadelerin suç niteliği taşıdığı bildirildi ve konu üzerine resen soruşturma başlatıldı.

GÜRLERK’İN HEDEF HALİNE GELDİĞİ VURGUSU

Akın Gürlek’in geçmişte terör suçlarıyla ilişkili ağır ceza mahkemelerinde başkanlık, sulh ceza hakimliği ve Adalet Bakan Yardımcılığı gibi görevlerde bulunduğu belirtilen iddianamede, Gürlek’in, görev süresince ve şu anda terör örgütü DHKP/C başta olmak üzere birçok terör örgütü tarafından hedef alındığı anımsatıldı. İmamoğlu’nun, Bu bağlamda Gürlek’i açıkça hedef gösterdiği ifade edildi. Gürlek’in kimlik bilgileri ve fotoğraflarının sosyal medya üzerinden yayımlanarak tehdit edildiğine dikkat çekildi.

KURULAN İFADELERİNCİ ROLÜ

İddianamede, İmamoğlu’nun aleni şekilde kullandığı söylemlerin, kamu görevi yürüten mağdur Akın Gürlek’i küçük düşürmeye yönelik olduğu ifade edildi. Bu ifadelerin, düşünceyi açıklama sınırlarını aştığı ve kişinin saygınlığına zarar vermeyi amaçladığı belirtildi. Ayrıca, eylemin ifade hürriyeti kapsamında hukuki bir koruma sağlaması mümkün değil. İmamoğlu’nun bu sözleriyle Gürlek ve ailesinin hedef alındığı, zarara uğratılma isteğine yönelik ifadelerin yer aldığı kaydedildi.

MEMURİYETTEN YOKSUN BIRAKILMA TALEBİ

Ayrıca, iddianamede İmamoğlu’nun 27 Ocak’ta gerçekleştirdiği bir basın toplantısında, bilirkişi olarak görevli birini hedef göstererek yargı görevini etkilemeye çalıştığı tespit edildi. İki olayın bir arada değerlendirilmesiyle İmamoğlu’nun, bulunduğu konumu gayri hukuki bir biçimde kullanarak yargı organları üzerinde baskı kurmayı amaçladığı ifade edildi. İmamoğlu’nun 2 yıl 8 aydan 7 yıl 4 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. Ayrıca Türk Ceza Kanunu’nun 53. maddesinde yer alan kamu görevlerinden mahrum bırakılma talebi de dosyada yer aldı.

Sonuç olarak, iddianame, incelenmek üzere ağır ceza mahkemesine gönderildi ve mahkeme heyetinin incelemesi sürüyor.