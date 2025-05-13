Ekrem İmamoğlu’na İptal Yazısı Gönderildi

İMAMOĞLU’NA GÖNDERİLEN TEBLİĞ YAZISI

İstanbul Üniversitesi (İÜ) Yönetim Kurulu, 18 Mart’ta Ekrem İmamoğlu’nun diplomasının iptaline dair bir tebliğ yazısı gönderdi. Yazıda, “Üniversitemiz Yönetim Kurulunun 18.03.2025 tarihli ve 61 No’lu toplantısında alınan 3 sayılı hükmü ile İşletme Fakültesi İşletme (İngilizce) Lisans Programına 1990 yılında usulsüz yatay geçiş yapmanız nedeniyle, yatay geçiş kararınızın ve bu karara dayalı olarak elde ettiğiniz mezuniyetinizin ve diplomanızın ‘yokluk’ ve ‘açık hata’ gerekçeleriyle geri alınmak suretiyle iptal edilmesine karar verilmiştir. Söz konusu karara istinaden İşletme Fakültesi İşletme (İngilizce) Programı Lisans mezuniyetiniz ve diplomanız iptal edilmiştir.” ifadesine yer verildi.

BAŞSAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATMIŞTI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun lisans diplomasının sahte olduğuna dair yapılan ihbarlar ve Yükseköğretim Kurulunca hazırlanan raporda tespitler neticesinde “resmi belgede sahtecilik” suçlamasıyla soruşturma açmıştı. Başsavcılık, İmamoğlu’nun diplomasının dayanak gösterilerek hukuka aykırı işlem yapılmaması için İstanbul Üniversitesine gerekli işlemlerin bir an önce uygulaması yönünde talimat göndermişti.

ÜNİVERSİTE AÇIKLAMA YAPTI

İstanbul Üniversitesi, 18 Mart’ta yaptığı duyuruda İmamoğlu’nun da aralarında olduğu toplam 28 kişinin diplomasının “yokluk” ve “açık hata” gerekçeleriyle geri alınarak iptaline karar verildiğini bildirdi. İmamoğlu’nun diploma bilgisi, üniversitenin veri tabanından 6 Mayıs itibarıyla kaldırılmıştı.