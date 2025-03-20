Ekrem İmamoğlu’na Siyasi Yasak Gelebilir Mi?

İMAMOĞLU GÖZALTINDA

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın “yolsuzluk” ve “terör” suçları kapsamında başlattığı iki ayrı soruşturma nedeniyle gözaltına alındı. İmamoğlu ile birlikte “yolsuzluk” suçlamasıyla ilgili yürütülen soruşturmada, aralarında Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık ve İBB yöneticilerinin de bulunduğu 100 kişi için gözaltı kararı çıkarıldı.

TAKİBE ALINAN ŞAHISLAR

Kent uzlaşısı soruşturmasında da, Şişli Belediye Başkanı Resul Ekrem Şahan ile İBB Genel Sekreteri Mahir Polat’ın da aralarında bulunduğu 6 kişi için yakalama kararı çıkarıldı. Gözaltına alınan zanlı sayısı 87 oldu. Savcılık, yaptığı açıklamalarda İmamoğlu’nu “suç örgütü lideri” olarak nitelendirirken, PKK yöneticilerinin çağrısı doğrultusunda hareket ederek örgüte yardım ettiğini ifade etti.

SUÇLAMALARIN DETAYLARI

İmamoğlu, “suç örgütü yöneticisi olmak, irtikap, rüşvet, nitelikli dolandırıcılık, kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme, ihaleye fesat karıştırmak” ve “terör örgütüne yardım etmek” suçlamalarıyla soruşturuluyor.

GÖZALTINDA KALMA SÜRESİ

Yasal gözaltı süresi 24 saat olarak belirlenmişken, bu süre birer gün eklenerek toplam 4 güne kadar uzatılabiliyor. Emniyet, şüphelilerin tüm ihtiyaçlarını karşılıyor ve gözaltındakiler yalnızca avukatlarıyla görüşebiliyor.

SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?

Emniyette ifade alınmasının ardından şüpheliler adliyeye çıkarılacak. Sanık sayısı yüksek olduğu için ifadelerin 4 ya da 5 savcı tarafından alınması bekleniyor. Şüpheliler hakkında 24 yıldan 57 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

CEZA DURUMU VE SİYASİ SONUÇLARI

Örgüt liderliği suçlaması, hapis cezasını artırma potansiyeli taşıyor. İddianamenin tamamlanmasıyla birlikte siyasi yasak talebi ihtimali de ortaya çıkabilir. Ayrıca, CHP’nin 23 Mart tarihinde gerçekleştireceği temayül yoklaması, İmamoğlu’nun o tarihte serbest kalsa bile adaylığının oylanmasını sağlayacak.