Ekrem İmamoğlu’ndan Gözaltında Duygusal Mesaj

Sabah saatlerinde gözaltına alınan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından paylaştığı el yazısı notuyla dikkat çekti. İmamoğlu, “Önce Allah’a, sonra milletimize emanetim” sözleriyle halkına olan güvenini ve inancını vurguladı. İmamoğlu, “Yapılan kumpaslara, tuzaklara, yalanlara, kul hakkı yiyenlere, halkın iradesini çalanlara gerekli cevabı milletimiz verecektir. Önce Allah’a, sonra milletimize emanetim. Saygılarımla…” ifadelerini kullandı.

SÜREÇTE YAŞANAN GELİŞMELER

İmamoğlu’nun gözaltına alınması ve ardından yaptığı bu açıklama, kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Sosyal medya platformlarında binlerce kişi, İmamoğlu’nun mesajını paylaşarak destek verdi. Bu durum, gözleri süreçte yaşanacak gelişmelere çevirdi.

Dilek İmamoğlu video paylaşıp isyan etti!

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasının ardından Dilek İmamoğlu da bir video mesaj paylaştı. Dilek İmamoğlu, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada yaşananlara isyan ederken, 13 yaşındaki kızları Beren ile ilgili bir detayı da aktardı. Dilek İmamoğlu, açıklamasında şu sözlere yer veriyor; “Ne yazık ki ülkemiz ve demokrasimiz açısından çok can yakıcı günler yaşıyoruz. Ülkemizi ekonomik açıdan yıkıma sürükleyenler, iktidarlarını korumak adına aynı yıkımı hukuk ve adalet alanında da gerçekleştirmekten hiç çekinmiyorlar. Sandıkta kaybedeceklerini bildiklerini rakibi hukuk eliyle saf dışı bırakmaya çalışıyorlar. 18 Mart 2025 günü eşim Ekrem İmamoğlu’nun üniversite diploması, usulsüz bir şekilde iptal edildi. 19 Mart sabahı, sahurdan hemen sonra evimize yapılan baskınla uyandık. 16 milyon İstanbullunun oylarıyla seçilen eşim Ekrem İmamoğlu, yürütülen soruşturmalar kapsamında gözaltına alındı.”

GÖZALTILARIN SÜRDÜĞÜ DURUM

Dün akşam üniversite diploması iptal edilen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, bu sabah ‘Çıkar amaçlı suç örgütü lideri’ suçlamasıyla gözaltına alındı. İlk olarak İmamoğlu’nun danışmanı ve İBB iştiraki Medya AŞ yöneticisi Murat Ongun gözaltına alındı. Bunu, İmamoğlu’nun kampanya danışmanı Necati Özkan takip etti. Devam eden saatlerde Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan ve Kültür AŞ yöneticisi Mahir Polat da gözaltına alındı. İmamoğlu’nun gözaltına alınmasının ardından İstanbul Valiliği kararıyla Taksim metro istasyonu erişime kapatıldı, İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün bulunduğu Vatan Caddesi ise trafiğe kapatıldı.