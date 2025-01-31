Ekrem İmamoğlu’ndan İfade Özgürlüğü Vurgusu

İMAMOĞLU’NUN AÇIKLAMALARI

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Akın Gürlek ve bilirkişi soruşturmalarıyla ilgili ifade vermek üzere Çağlayan Adliyesi’ne gitti. İmamoğlu’nun ifadesi yaklaşık 1,5 saat sürdü. İfadesinin tam metnini gazeteci İsmail Saymaz paylaştı. İmamoğlu, burada bulunduğunun sebebini “hukukun değil talimatların egemen olduğu” bir düzen olarak tanımladı. “Ben ‘hak yemem ama hakkımı da yedirmem’ diyerek seçilmiş bir kişiyim. Ve sözümün eriyim.” diyerek bu durumu vurguladı. İmamoğlu, tehdit olarak algılanan sözlerini “Biz senin evlatlarını bile bu muamelelerden kurtarmak için seni yöneten aklı bu milletin zihninden söküp atacağız.” diye güçlü bir şekilde ifade etti.

İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ VURGUSU

İmamoğlu, hukukun evrensel ilkelerle işlemesi için çalıştıklarını belirtti ve “İfade özgürlüğü anayasal bir haktır.” diyerek düşünce özgürlüğünün önemini dile getirdi. Ayrıca, “Demokratik düzenin bir gereği olarak uğradığımız haksızlıkları milletimizle paylaşmak; yaşanan usulsüzlükleri eleştirmek, bu uygulamaların hukuka güvene zarar verdiğini dile getirmek ne zamandan beri tehdit sayılıyor?” dedi.

YARGIYA MÜDAHALE İDDİASI

İmamoğlu, “Asıl tehdit ‘Turpun büyüğü heybede’ diyerek yargıya doğrudan müdahale edenler tarafından yapılmaktadır.” diyerek mevcut durumu sert bir dille eleştirdi. Bağımsız yargının, milleti temsil ettiğini ve hukukun talimatla değil, evrensel ilkelerle işleyerek halkın adalet talebine karşılık vermesi gerektiğini belirtti. İmamoğlu, “Bu düzen ilk seçimde değişecek ve yeniden hukuk devleti inşa edilecek!” diye ekledi.

ADLİ MAKAMLARA ELEŞTİRİLER

İmamoğlu, basın açıklaması sırasında aleyhinde soruşturma açılmasına yönelik eleştirilerde bulundu. Sadece 15 dakika içinde yapılan açıklamanın hızına dikkat çekerek, “Savcılık bu hızını kadın cinayetlerinde, çocuk istismarlarında, yolsuzluklarda da gösterebilseydi, bugün milletin adalete olan güveni bu kadar sarsılmış olur muydu?” ifadelerini kullandı.

ADİL YARGILAMA VE TARAFSIZLIK

Bilirkişi yeterliliği ve tarafsızlığı konusunun sorgulanmasının demokratik bir hak olduğunu vurgulayan İmamoğlu, “Eleştiriye tahammülü olmayan bir düzenin ayakta kalma çabası, en temel haklarımızı bile tehdit eder hale gelmiştir.” diyerek bu baskılara karşı duracağını belirtti. Kendisinin eleştirilerinin, adaletin işlemesi açısından önemli olduğunu da sözlerine ekledi.

BATILMIŞ ADLİ YETKİLERİN ALTINI ÇİZEN SONUÇLAR

İmamoğlu, “Adil yargılanma hakkı her vatandaşımızın sahip olduğu anayasal bir temel haktır.” diyerek hakkını savundu ve “Bir zulmü engelleyemiyorsanız, en azından onu herkese duyurun.” şeklinde Hz. Ali’nin sözlerine atıfta bulundu. Mücadelesinin, asıl yetkinin millette olduğunu hatırlatmak ve ülke genelinde birlik ve kardeşliğin sağlanması yönünde olduğunu belirtti.