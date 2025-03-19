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Ekrem İmamoğlu’ndan Mesaj: Halkımıza Güveniyorum

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İMAMOĞLU’NUN PAYLAŞIMI

Sabah saatlerinde gözaltına alınan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya üzerinden paylaştığı el yazısı notuyla dikkatleri üzerinde topladı. İmamoğlu, “Önce Allah’a sonra milletimize emanetim” diyerek halkına olan güvenini ve inancını ifade etti.

HUKUKUN TEMELİNE VURGU

İmamoğlu, notunda “Yapılan kumpaslara, tuzaklara, yalanlara, kul hakkı yiyenlere, halkın iradesini çalanlara gerekli cevabı milletimiz verecektir. Önce Allah’a, sonra milletimize emanetim. Saygılarımla…” ifadelerine yer verdi. Bu durum, kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Sosyal medya platformlarında binlerce kişi, İmamoğlu’nun mesajını paylaşarak desteklerini dile getirdi. Şimdi gözler, bu süreçte yaşanacak gelişmelere çevrildi. Dilek İmamoğlu da kocasının gözaltına alınmasının ardından bir video mesaj paylaştı.

GÖZALTINA ALMA İŞLEMİ

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, dün akşam üniversite diplomasının iptal edilmesinin hemen ardından, bu sabah ‘Çıkar amaçlı suç örgütü liderliği’ suçlamasıyla gözaltına alındı. İlk olarak İmamoğlu’nun danışmanı ve İBB iştiraki Medya AŞ yöneticisi Murat Ongun gözaltına alındı, bunu İmamoğlu’nun kampanya danışmanı Necati Özkan takip etti. Devam eden saatlerde Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan ve Kültür AŞ yöneticisi Mahir Polat da gözaltına alındı. İmamoğlu’nun gözaltına alınmasının ardından İstanbul Valiliği tarafından alınan kararla Taksim metro istasyonu erişime kapatıldı, İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün bulunduğu Vatan Caddesi ise trafiğe kapatıldı.

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